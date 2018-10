Familien Khan har besluttet at anke dom til landsretten i håbet om at få lov at blive i Nørrebro-lejlighed.

København. Forældrene til LTF-bossen Shuaib Khan har ikke tænkt sig at opgive den lejlighed, som de har kaldt deres hjem i næsten 34 år.

I sidste måned besluttede boligretten ved Københavns Byret, at parret skulle forlade deres lejlighed på Nørrebro, fordi deres søn er dømt for trusler mod en politimand.

Mandag oplyser Københavns Byret, at 65-årige Wallait Khan og hustruen Razia Khan har anket dommen til landsretten.

Dermed kommer endnu en myndighed til at granske rimeligheden i udsmidningen.

Det var i første omgang det almene boligselskab FSB, der valgte at ophæve familien Khans lejekontrakt.

Udsmidningen var en direkte konsekvens af, at Shuaib Khan en sommernat i 2017 truede en betjent i forbindelse med en visitation på Blågårds Plads.

- Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg, skal Shuaib Khan blandt andet have sagt.

I byretten kostede den udtalelse bandelederen en dom på tre måneders fængsel, og kort tid efter besluttede FSB at opsige familiens kontrakt.

Men forældrene valgte at indbringe sagen for boligretten.

Her fortalte faren i august, at den snart 32-årige søn stadig har adresse i lejligheden, og at han kommer der indimellem. Sidst han var der, var tre måneder før retsmødet.

Wallait Khan, der er tidligere medlem af landets største byråd, Borgerrepræsentationen i København, sagde desuden, at han ikke forstod, hvorfor de skulle flytte på grund af sønnens opførsel.

Men boligretten var altså på udlejerens side. Også efter at have taget hensyn til, at Razia Khan har lejet lejligheden i knap 34 år, og at der i den tid ikke er registreret en eneste klage over hverken hende eller hendes husstand.

På den anden side mente retten nemlig, at Shuaib Khan som leder af banden LTF med sine trusler mod politiet har skabt så megen utryghed i kvarteret, at boligselskabet er i sin gode ret til sætte familien på gaden.

Det er endnu ikke afgjort, hvornår Østre Landsret skal se på sagen.

I øvrigt er sagen om sønnens trusler heller ikke endeligt afgjort. Først nedsatte landsretten straffen til to måneders fængsel, og efterfølgende har anklagemyndigheden så anket dommen til Højesteret.

Her er kravet, at Khan ud over fængsel idømmes udvisning.

