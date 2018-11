Første. Anden. Og tredje gang:

Den 32-årige Shuaib Khan, som efter politiets opfattelse er leder af den forbudte bande Loyal to Familia, LTF, er tirsdag middag i landets højeste retsinstans, Højesteret, blevet dømt til udvisning af Danmark for trusler mod en betjent i tjeneste.

Udvisningen er denne gang gjort ubetinget for dansk-pakistaneren.

Shuaib Khan er både ved Københavns Byret og i Østre Landsret dømt skyldig i truslerne, som faldt mod politibetjenten under en visitation på Nørrebro i København i juli sidste år. Men i by- og landsret slap han med betinget udvisning.

Da Shuaib Khan truede betjenten, skete det ifølge anklagemyndigheden, da han henvendte sig direkte til ham med ordene:

»Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter. Men vi kan også huske dig. Pas på din ryg.«

Shuaib Khan har pakistansk statsborgerskab. Og født på Rigshospitalet. Når byret og landsret tidligere er kommet frem til, at Shuaib Khan skulle slippe med en betinget udvisningsdom, skyldes det, at dommerne vurderede hans tilknytning til Danmark større end tilknytningen til Pakistan. Og at det derfor vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udvise ham ubetinget.

En vurdering Højesteret altså ikke deler og derfor endegyldigt smider bandelederen ud.

Shuaib Khan, som er søn af den tidligere lokalpolitiker og medlem af Borgerrepræsentationen Wallait Khan, har siddet bag tremmer i 10 år af sit 32-årige liv. Han har da også en lang række domme med i rygsækken for alvorlig personfarlig kriminalitet.

Bl.a. blev han i 2008 idømt otte års fængsel for dødsvold, efter han under et besøg i Jomfru Ane Gade i Aalborg forvoldte døden for den 21-årige William Lennon Davis, som blev dræbt af 14 knivstik samt slået med knuste flasker, stole og knytnæver.

Under sin prøveløsladelse blev LTF-lederen i 2013 dømt for et gruppeoverfald på to tilfældige personer i det københavnske Nordvest-kvarter.

Og året efter fik han lagt yderligere seks måneders fængsel oveni samt idømt betinget udvisning af Danmark, da han under afsoning i Vestre Fængsel deltog i et voldeligt overfald mod det kendte bandemedlem »Store A«, som gennem mange år af politiet blev regnet for at være en ledende figur i bandemiljøet på og omkring Blågårds Plads på Nørrebro.

Udover den ubetingede udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år lyder dommen mod Shuaib Khan på tre måneders fængsel samt bødestraf på 12.200 kroner.

Østre Landsret idømte ham to måneders fængsel.

Da dommen i dag faldt i Højesteret præcis klokken 12, var Shuaib Khan ikke selv til stede.

LTF-lederen menes at være udrejst af Danmark allerede i efteråret 2017.