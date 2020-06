Søndag blev James Schmidt idømt landets strengeste straf – fængsel på livstid for drabet på 80-årige Peter Jensen Olsen og 81-årige Inez Hasselblad.

Og det er langtfra hver dag, en person i Danmark bliver idømt en livstidsdom.

B.T. har herunder samlet en håndfuld af de seneste års mest omtalte sager.

Alexander Findanis og Martin Svanberg – 2020

Den tidligere bandeleder Nedim Yasar blev dræbt af skud 19. november 2018 på Hejrevej på Nørrebro i København. Foto: Tobias Nicolai

25-årige Alexander Findanis og 26-årige Martin Svanberg blev i februar i år idømt fængsel på livstid for drabet på radioværten Nedim Yasar.

Ifølge dommen begik de to mænd drabet i forening, på den måde at Alexander Findanis skød og dræbte Nedim Yasar på klos hold, mens Martin Svanberg kørte bilen til og fra gerningsstedet på Nørrebro.

Begge nægtede de sig skyldige undervejs i sagen og har anket dommen.

Peter Madsen – 2018

Peter Madsen Foto: Ida Marie Odgaard

Først i byretten og siden i landsretten blev ubådsbyggeren Peter Madsen idømt fængsel på livstid for drabet på den 30-årige svenske journalist Kim Wall, som han sejlede ud med 10. august i sin ubåd UC3 Nautilus.

Kim Wall blev bekræftet død 23. august, efter hendes torso drev i land ved Amager. I de efterfølgende måneder fulgte en ihærdig søgen efter resten af hendes krop, og siden lykkedes det at finde både hendes hoved, arme og ben.

»Der er tale om en sag med en grovhed af usædvanlig grad. Der foreligger ganske særlige omstændigheder, idet forbrydelsen var planlagt i detaljer,« lød det fra retsformanden i landsretten, da der blev afsagt dom.

Ian Ramm Hansen – 2017

Trippeldrabet på Frederiksberg Foto: Anne Gyrite Schütt

Med et haglgevær og en revolver skød og dræbte den 34-årige Bandidos-rocker Ian Ramm Hansen tre unge mænd på henholdsvis 19, 23 og 24 år, som lå og sov i en lejlighed på Frederiksberg.

De tre ofre var en del af en kriminel gruppering, som var i konflikt med Bandidos.

Ian Ramm Hansens svoger blev ligeledes dømt i sagen og fik et år og 10 måneders fængsel for at have skaffet et af de to skydevåben, mens en tredje tiltalt fik 10 års fængsel for at have udpeget, hvor de tre ofre befandt sig.

Jørgen Saugsted – 2015

Jørgen Saugsted Foto: TV2

I 2015 dræbte 68-årige Jørgen Saugsted en advokat i fogedretten i København under et retsmøde om samværsret i forbindelse med sit fireårige barnebarn. Efterfølgende forsøgte han at dræbe barnebarnets far, men han løb tør for ammunition.

I retssalen trak morfaren pludselig en oversavet jagtriffel frem og dræbte Anders Lindholt, der repræsenterede barnebarnets far.

Han var mødt op i retten på vegne af sin datter, der havde været i en langvarig og bitter strid med barnebanets far. Sagen endte i Højesteret, som stadfæstede byretten og landsrettens dom om fængsel på livstid.

Marcel Lychau Hansen ('Amagermanden') – 2010

Marcel Lychau Hansen Foto: Privat

22. december 2010 blev Marcel Lychau Hansen idømt fængsel på livstid for to drab og syv voldtægter begået mellem 1987 og 2010.

Først i 2010 kom politiet på sporet af Marcel Lychau Hansen, efter han havde voldtaget en 17-årig kvinde i en kolonihaveforening på Amager. Politihunden Cooper fandt efterfølgende det kondom, som endte med at fælde Marcel Lychau Hansen.

Dna-analyser af det brugte kondom førte siden til opklaringen af de ellers hidtil uopklarede drabs- og voldtægtssager.

John Knudsen – 2010

John Knudsen Foto: Politiet

John Knudsen blev i 2010 idømt fængsels på livstid for at have voldtaget, mishandlet og dræbt Kirsten Bay Andersen på en båd i Haderslev Fjord.

Drabsmanden havde holdt kvinden fanget på sin båd i 30 timer, hvor han blandt andet filmede hende og barberede hende, inden han til sidst slog hende ihjel.

John Knudsen blev desuden dømt for at have misbrugt datteren til en af sine tidligere kærester, ligesom han havde været i besiddelse af en hel del børneporno. Han erkendte selv drabet på Kirsten Bay Andersen.

Peter Lundin – 2001

Den drabssigtede Peter Lundin ankommer til Østre Landsret torsdag den 8. marts 2001. Foto: BAX LINDHARDT

Peter Lundin blev både i byretten og landsretten idømt fængsel på livstid for drabet på sin kæreste, Marianne Pedersen, og hendes to børn, Brian og Dennis, som han slog ihjel i 2000.

I første omgang troede man, at de var forsvundet, men en undersøgelse af Mariannes hus viste, at der var blodspor, og politiet rettede efterfølgende mistanken mod Peter Lundin.

Det formodes, at Peter Lundin parterede de tre lig og skilte sig af med dem i affaldssække, men det er aldrig lykkedes politiet at finde frem til Marianne, Brian og Dennis' jordiske rester.

Peter Lundin har taget navneforandring flere gange siden dommen i 2001.