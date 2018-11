Spærrede nødudgange, en chaufør uden kørekort og brud på reglerne om alkoholbevilling.

En politirazzia mod partybusserne i København viste så grove fejl og mangler, at alle de syv busser, politiet standsede, fik forbud mod at køre videre.

Det skriver Københanvs Politi i en pressemeddelelse.

To af partybussernes chauffører er blevet sigtet for ikke at have erhvervskørekort til stor personbil.

En chauffør havde end ikke kørekort til en stor personbil, mens en fjerde chauffør slet ikke havde tilladelse til at erhvervsmæssig personbefordring.

Også de er blevet sigtet af politiet.

I samtlige syv busser var nødudgangen helt eller delvist spærret.

»Når partybusserne kører rundt i København, er det oftest med feststemte mennesker, som kan være berusede. Derfor er det vigtigt, at de sikkerhedsmæssige foranstaltninger er i orden,« siger Peter Veje fra Københavns Politis færdselsafdeling.

»Man skal være klar over, at det handler om sikkerhed, og det kan have katastrofale følger at f.eks. nødudgangene i en bus er spærret,« fortsætter han.

Nogle af chaufførerne og firmaerne bag partybusserne vil også blive sigtet for overtrædelser af reglerne for alkoholbevilling.

Samtlige syv partybusser er nu blevet indkaldt til syn.

Ejeren af partybus-tjenesten Vognen.dk, Thomas Hagner, mener, at politiets razzia i lørdags handlede om at ramme hele branchen.

»For mig at se var det en målrettet indsats for at få partybusser ud af byen. Det var lidt som om, at de skulle finde eller et eller andet for at kunne give et kørselsforbud, virker det til,« siger Thomas Hagner fra Vognen.dk.

Thomas Hagner havde en enkelt partybus på vejene i København, da politiet gennemførte razziaen.

Præcis som de øvrige seks stoppede busser, blev den taget ud af drift af Københavns Politi.

I pressemeddelelsen oplyser Københavns Politi, at indsatsen for trafiksikkerhed, herunder kontroller med partybusser, vil fortsætte.