»Jeg græder. Jeg griner. Jeg er helt ude af den.«

Det er en decideret rystet, men lykkelig Cathrine Golfe, som B.T. fredag morgen får fat på.

Cathrine mistede nemlig en af sine allerbedste veninder, Louise Borglit, en novemberdag i 2016, og siden har hun hver eneste dag kæmpet med at bearbejde det tab.

Hun får aldrig Louise igen, men i november 2021 fortalte hun til B.T., at der især manglede én ting, hvis livet uden sin veninde skulle blive tåleligt: en gerningsmand.

Louise og Cathrine fandt hinanden i 20'erne, men blev hurtigt gode veninder. Foto: Privatfoto

Og det er potentielt set sket i dag.

Fredag morgen kunne Københavns Vestegns Politi nemlig i en pressemeddelelse fortælle, at man har anholdt en 28-årig mand for drabet på Louise Borglit, der blev knivdræbt i Elverparken i Herlev 4. november 2016.

Cathrine har netop fået nyheden at vide, da hun tager telefonen:

»Jeg troede aldrig det her ville ske. Jeg er helt rundt på gulvet, for det er det her, man har gået og ventet på i så mange år,« siger Cathrine Golfe.

Cathrine Golfe og Louises søster, der ikke ønsker at stå frem med navn og billede. Foto: Nikolai Linares

Hun er godt klar over, at anholdelsen ikke nødvendigvis er lig med, at Louise gerningsmand er fundet, men hun holder fast i håbet og glæder sig over udviklingen.

»Jeg håber så meget, at det er ham, og vi har jo aldrig været så tæt på før. Det er helt vildt,« siger hun.

Drabet har været uopklaret siden 2016, og politiet har haft svært ved at finde et motiv til, at gravide Louise Borglit skulle dræbes.

Det samme har været tilfældet for Louise Borglits pårørende, der husker hende som en glad og energisk pige.

»Hun var så fantastisk, glad og sød mod andre mennesker. Det er så uretfærdigt. Hvorfor skulle Louise dø?« spurgte Cahtrine Golfe tilbage i november 2021.