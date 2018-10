Under påskud af at lede efter en 'Louise' trængte en mand sidste år ind i folks hjem og utryghed hos adskillige borgere i Østjylland.

Gentagne gange dukkede den såkaldte 'Louise-mand' op hos borgere i Østjylland sidste år, hvor han tog fat i dørhåndtag - formentlig i håbet om, at dørene var ulåste, så han kunne komme ind og stjæle. Hvis han blev opdaget, sagde han, at han ledte efter en 'Louise'.

I slutningen af november sidste år anholdt Østjyllands Politi en 28-årig mand, der er irakisk statsborger, i sagen, og nu er han blevet dømt. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse fredag.

Han blev idømt anbringelse på en institution for personer med psykiske handicap og betinget udvist af Danmark, oplyses det.

Den 28-årige mand blev fundet skyldig i en række tilfælde af tyveri og forsøg på tyveri, primært i Aarhus.

I en lang række tilfælde gik han ind i folks hjem ved at åbne ulåste døre. På adresserne stjal han forskellige værdier som smykker og mindre kontantbeløb.

'Flere gange blev han opdaget af beboere, der var hjemme. Når det skete, påstod han, at han ledte efter 'Louise' eller andre til lejligheden opdigtede navne, hvorefter han forlod adressen', oplyser Østjyllands Politi.

På baggrund af de signalementer, som de forurettede gav, lykkedes det politiet at finde frem til den 28-årige mand, der ikke har en fast adresse.

Anklager Jakob Beyer fortæller, at han er tilfreds med dommen.

»Den 28-årige har gjort en masse borgere utrygge ved at trænge ind i deres private hjem, og det er et massivt omfang af kriminalitet, han har begået. Derfor er jeg tilfreds med, at retten fulgte min påstand og idømte den tiltalte anbringelse og betinget udvisning,« siger han.

Den 28-årige udtog sig betænkningstid i forhold til at anke.

Han blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.