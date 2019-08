24-årige Louise er ikke et sekund i tvivl. Hun har kigget Emilie Mengs morder i øjnene. Det er hun sikker på.

Hændelsen, som hun beskriver i niende afsnit af B.T.s podcast 'Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet', fandt sted samme aften - den 10. juli 2016 - som 17-årige Emilie Meng forsvandt.

Louise havde været til sin venindes studenterfest i Roskilde og skulle omkring kl. 01 natten mellem lørdag og søndag med toget mod København.

På Roskilde Station, som hun blev kørt til at venindens onkel, trillede der pludselig en bil op på siden af hende.

En nyere, mellemstor hvid bil med fire døre.

Kort forinden havde den dengang 21-årige pige opdaget, at hendes mobil var røget ud af lommen og nu lå i onklens bil.

»Så jeg begynder at stå fægte lidt med armene, imens han kører væk,« fortæller Louise i podcasten.

Vinduet på passagersædet til den hvide bil ruller ned, og føreren af bilen - en mand i alderen 40-50 år, 170-180 cm. høj, tæt bygget - læner sig hen mod Louise.

»Han spørger, 'om jeg har brug for hjælp?'«

Louise husker, hvordan hun bliver forbavset over, at bilen dukker op ud af det blå, og at en fremmed mand så direkte henvender sig til hende.

»Han siger, at han kan hjælpe mig ved, at jeg sætter mig ind i bilen, og så kan han køre op foran den anden bil og få den ind til siden.«

Alt imens onklens bil er ved at forsvinde ud af syne, prøver manden i den hvide bil to gange mere at overtale Louise til at sætte sig ind på passagersædet.

»Jeg kan ikke helt sige, hvad det var, men der var et eller andet ved ham, der gjorde, at jeg ikke skulle ind i den bil. Han var meget søgende for at få mig ind i bilen. Det virkede som om, at han virkelig prøvede at presse mig med.«

Louise, som er ved at misse toget mod København, dropper idéen om at få sin mobil tilbage den aften og takker pænt nej til mandens tilbud.

Hun løber op mod perronen, men kommer i sin iver til at løbe op på sporet mod Jylland.

Herfra kan hun kigge ned mod parkeringspladsen, hvor hun kort forinden har talt med manden i den hvide bil. Men bilen er væk.

»Jeg synes, det er underligt, at man er på en station så sent om natten. Jeg husker tydeligt, at der ikke var andre, og at han kørte stille og roligt videre, efter han havde spurgt mig.«

De uhyggelige overvågningsbilleder

Louise får fundet den rette perron, det rigtige tog og tænker ikke mere over hændelsen.

Ikke før et lille år efter, da Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi den 20. juni 2017 pludselig offentliggør overvågningsbilleder fra Korsør Station den aften, Emilie Meng forsvinder.

I et hjørne på et overvågningskamera ses en bil kl. 04.07 forlade stationen, kort efter Emilie Meng er gået forbi.

Det er denne bil, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi den 20. juni 2017 efterlyser i Emilie Meng-sagen. En hvid eller lys Hyundai i30. Foto: Foto: Politiet Vis mere Det er denne bil, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi den 20. juni 2017 efterlyser i Emilie Meng-sagen. En hvid eller lys Hyundai i30. Foto: Foto: Politiet

Ifølge politiet er der med al sandsynlighed tale om en hvid, mellemstor, firedørs Hyundai i30 model 2011-2016.

Billedet og beskrivelsen af bilen får blodet i Louises årer til at stivne. Hun er ikke i tvivl. Det er den samme bil, der tre timer forinden - samme aften - trillede op på siden af hende på Roskilde Station.

»Jeg er 100 pct. sikker på, at det er ham.«

Louise kontakter umiddelbart efter politiet og fortæller dem om mødet med den hvide bil og den mistænkelige mand på Roskilde Station, der ligger en times kørsel fra Korsør.

Politiet finder oplysningerne interessante og kalder det ifølge Louise »mystisk«, at en bil af samme udseende, uden et reelt formål befinder sig på en anden station den samme aften, som Emilie forsvinder.

Louise føler ikke, hun får givet politiet den bedste forklaring. Dels er hun nervøs, og samtidig er det er tidligt om morgenen, at politiet ringer, så hun er efterfølgende bange for, at hun ikke har fået lagt vægt på de rigtige detaljer.

Hun hører ikke mere fra politiet og ved derfor ikke i dag, om hendes oplysninger har ført til noget.

Efter at have talt med Louise, har B.T. forholdt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi de nye oplysninger, og de er nu meget interesseret i at tale med Louise en gang til.

Hvid bil set 3. gang samme nat

På den anden side af sommeren 2017 kommer det frem, at et kvindeligt vidne tidligt om morgenen søndag den 10. juli 2016 har set en 'lys mellemklassebil' stå parkeret ved Regnemarks Bakke.

Et naturområde 65 km. fra Korsør, som man kommer forbi, hvis man kører ad motorvejen fra Korsør tilbage mod Roskilde.

Det er i Regnemarks Bakke, at liget af Emilie Meng bliver fundet i en sø den 24. december 2016.

Idet kvinden kører forbi den parkerede bil, ser hun en tætbygget mand på omkring 30 år stå bag bilen i færd med at løfte noget tungt ud af bagagerummet.

Det vides ikke, om der er en sammenhæng mellem de tre biler, der nu er set i Roskilde, Korsør og Regnemarks Bakke, men signalementet af køretøjerne, føreren samt datoen har flere ligheder.

Håber på gennembrud i sagen

Det er første gang, at Louise offentligt fortæller om sin oplevelse, og hun håber, at hendes vidnesbyrd i B.T.s podcast nu kan være med til rykke sagen nærmere et gennembrud.

Du kan høre hele Louises fortælling om mødet med den mand, som hun er overbevist om er Emilie Mengs morder i niende afsnit af 'Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet'.

Louise ikke er hendes rigtige navn, og hendes stemme i podcasten er forvrænget. Louise tør ikke stå frem med sin fulde identitet, når morderen stadig er på fri fod. B.T. er bekendt med hendes sande identitet.

Lyt til B.T.s podcast 'Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet' her.

Ved du noget om sagen, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til meng@bt.dk - Tak.