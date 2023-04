Lyt til artiklen

29-årig Louise Larsen var fredag aften i Løgstør, hvor hun forlod en bar kort efter klokken 23. Siden har ingen set hende.

Og nu går Nordjyllands Politi ud og efterlyser Louise.

»Vi er i dialog med familien, og de er naturligvis meget bekymrede,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, politikommissær Poul Fastergaard.

B.T. har talt med Louises søster, som fortæller, at Louise er typen, der altid giver besked om, hvor hun er: Derfor forstår de ikke hendes pludselige forsvinden.

»Vi kan ikke forstå, hvad der sker. Det ligner hende ikke,« siger Mette Larsen, som er Louises søster.

»Vi har prøvet at komme i kontakt med hendes telefon, men det er ikke muligt. Vi har også snakket med dem, hun senest skrev med, og de var også meget forundret over, at hun var væk.«

Louise forlod Bytinget i Løgstør klokken 23.08 fredag aften. Omkring midnat var der telefonisk kontakt med hende.

»Men siden da har vi ikke kendskab til, at der har været kontakt til Louise. Og derfor stiger vores bekymring, som tiden går,« siger Poul Fastergaard.

Politiet patruljerer i øjeblikket på gaden, ligesom man indhenter forskellige data for at etablere viden om kvindens færden, da hun forlod restaurationen.

Hvis du har oplysninger i sagen, skal du straks ringe 114, oplyser politiet.

I forbindelse med eftersøgningen har politiet udsendt et signalement af Louise. Hun er af almindelig af bygning, cirka 175 centimeter høj og krøllet langt lysbrunt hår. Hun var iført en ternet skjorte, mørk vinterjakke med pelskrave og sort cap.

Louise bor til dagligt med sin søn, Nicholas, på to og en kæreste i Ranum. Mette Larsen beskriver sin søster som smilende, omsorgsfuld og et tryghedsmenneske.

Derfor har hun svært ved at forestille sig, at hendes søster skulle forsvinde frivilligt.

»Jeg kan slet ikke se det for mig. Jeg er virkelig bekymret.«

Det var Louises kæreste, som ringede lørdag formiddag og fortalte, at hun ikke var kommet hjem. Siden har de ledt efter hende, og søndag meldte de hende savnet hos politiet.

Politiet modtog en anmeldelse klokken 13.15.

