Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er nu rejst tiltale mod den 29-årige mand, der er anklaget for at have stået bag drabet på Louise Borglit i Elverparken i Herlev i 2016.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

Den tiltalte mand har siden 6. maj i år været sigtet i sagen og varetægtsfængslet for drabet.

Nu har anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi rejst tiltale mod ham for knivdrabet på den gravide kvinde, der mistede livet den 4. november for seks år siden.

Selve sagen er endnu ikke berammet.

»Tiltalen er forkyndt over for den 29-årige mand. Da der skal gå syv dage fra forkyndelse, til der kan gives aktindsigt i et anklageskrift, kan medierne først få aktindsigt i dette anklageskrift fra tirsdag den 15. november 2022,« oplyser politikredsen.

Københavns Vestegns Politi oplyser derudover, at man af hensyn til sagens fremstilling i retten ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Den 29-årige mand har indtil nu nægtet sig skyldig. Det har han gjort, siden han blev anholdt.

32-årige Louise Borglit blev dræbt, da hun var ved at lufte sin søsters hund i Elverparken.

Hun var højgravid, og både hun og barnet døde af de 11 knivstik, hun blev ramt af.

I årevis var ingen sigtet i sagen. Men i foråret i år kunne politiet noget opsigtsvækkende fortælle, at en mand var sigtet for det brutale drab.

En utraditionel metode var blandt andet i brug under efterforskningen af sagen, da en politiagent med dæknavnet 'Frank' lod sig indsætte i Enner Mark Fængsel med den nu tiltalte mand. Det kan du læse mere om i artiklen HER.