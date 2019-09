Med talrige knivstik blev 26-årige Louise forsøgt slået ihjel tidligere i september. Nu skal en indsamling forsøde hende og datterens liv.

For med adskillige operationer i sigte og en lille datter, som i den grad har brug for sin mor, har den lille familie brug for hjælp.

Og det er således årsagen til, at et familiemedlem til den 26-årige kvinde nu har startet en indsamling, der skal hjælpe Louise, efter hun 2. september blev overfaldet af tre udenlandske mænd i sit eget hjem i Kolding.

De tre mænd stak den unge kvinde adskillige gange i både nakke, mave, hals og ryg, hvorefter de angiveligt skubbede hende ud af et vindue fra hendes lejlighed på første sal. Overfaldet skete alt imens, at Louises lille datter også var i lejligheden.

26-årige Louise blev overfaldet 2. september i sit hjem. Nu har familien startet en indsamling. Foto: Privat

Indsamlingen skal komme den unge mor til gavn, når hun på et tidspunkt får lov til igen at forlade hospitalet, hvor hun blev indlagt i livsfare umiddelbart efter hændelsen i starten af september.

Louises mor oplyser til B.T., at indsamlingen er fuldt lovlig, og at den er oprettet i samarbejde med en advokat. Hun fortæller videre, at Louise er i bedring og dermed ikke i kritisk tilstand længere.

Tre mænd er anholdt for det brutale overfald, og de blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter hændelsen bag lukkede døre.

Her blev to af dem ifølge Jydske Vestkysten varetægtsfængslet, mens den sidste blev løsladt. Siden er den ene af de to varetægtsfængslede også blevet løsladt. Sigtelsen mod ham er dog opretholdt, og han er således fortsat mistænkt i sagen. Sidstnævnte er ifølge Jydske Vestkysten Louises tidligere kæreste, som hun også har et barn med.