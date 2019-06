Egentlig havde Helle Jespersen mest af alt frygtet at stå på det specifikke sted, hvor hendes datter Louisa en decemberdag i 2018 blev brutalt myrdet.

Men da hun endelig stod og stirrede ned på den marrokanske jord, følte hun fred i kroppen.

Det var til gengæld ikke tilfældet, da hun kort forinden havde stået og kigget op på Toubkal-bjerget fra byen Imlil.

»Da jeg stod og kiggede op på bjerget nede fra byen, var det ufattelig hårdt. Det var det værste sted, fordi jeg kunne forestille mig det hele,« fortæller Helle Jespersen til B.T.

I slutningen af december 2018 blev Helles liv vendt på hovedet, da to politibetjente ringede på døren, mens hun sad og så julekalender.

Helles datter, 24-årige Louisa Vesterager Jespersen, var brutalt blevet myrdet af tre marokkanere under sin rejse med en norsk veninde.

I det, der senere blev betegnet som et terrorangreb, blev Louisa og veninden Maren Ueland vækket om natten og fik skåret halsen over.

Tiden efter har for Helle Jespersen været én lang rutsjebanetur med både overkommelige dage, men i den grad også dage, hvor tårerne er umulige at holde tilbage.

Alligevel valgte hun at sige ja, da TV 2 tidligere på året spurgte, om hun havde mod på at tage til Marokko og genopleve datterens sidste timer.

»Jeg nåede at sige nej flere gange, men til sidst besluttede jeg mig for at tage af sted. Louisa var en eventyrlysten pige, og med sådan en rejse kunne jeg give Louisa en sidste ære,« fortæller hun.

Og sådan endte det altså med, at Helle en dag stod på det specifikke sted på Toubkal-bjerget, hvor hendes datter natten til den 17. december 2018 fik taget livet fra sig i en alt for tidlig alder.

»Det var svært, men ikke det sværeste sted på turen. Man kunne ikke se, at der havde været nogen der, og så var der ret fredfyldt,« fortæller Helle Jespersen til B.T.

Derfor er Helle Jespersen også glad for, at hun pakkede kufferten og rejste mod det nordlige Afrika.

»Det var egentlig en lettelse og glæde, selvom det var mega hårdt. Jeg ville vise min datter en sidste ære ved at tage turen derop, og jeg ved, at hun kiggede med deroppefra og var stolt,« fortæller Helle Jespersen til B.T.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og 28-årige Maren Ueland fra den sydnorske by Bryne var sammen på deres livs rejse i Marokko.

Den 17. december blev de brutalt angrebet, mens de lå og sov i deres telt, som de havde slået op på et plateau i 2.200 meters højde i Atlasbjergene på Toubkal, Nordafrikas højeste bjerg.

Tilbage i begyndelsen af maj måtte Helle Jespersen også gennem en følelsesmæssig rutsjebanetur, da hun sammen med resten af familien sejlede ud i Vejle Fjord for at sprede datterens aske i havet.

»Det var mig, som fik asken ud, og det var fint, men også meget hårdt for mig. Bagefter var det som at få et slag ned i det sorte hul igen, som man var i den dag, vi fik at vide, hun var taget fra os,« fortalte Helle Jespersen dengang til B.T.

Station 2 følger Louisa Vesterager Jespersens mor, der tager til Marokko for at opleve sin datters sidste rejse.

Programmet bliver vist torsdag kl 20.50 på TV2.