Torsdag blev gerningsmændene for det vederstyggelige terrordrab på danske Louisa Vesterager Jepsersen og norske Maren Ueland idømt dødstraf.

Det blev samtidig besluttet, at mens Maren Uelands pårørende fik tilkendt to millioner marokkanske dirham i erstatning for dobbeltdrabet i Marokko, så får Louisas familie ingenting som kompensation for deres hjerteskærende tab.

Og det er Louisas moder, Helle Vesterager Jespersen, bestemt ikke tilfreds med, fortæller hun til TV 2.

Til mediet understreger hun, at hun er tilfreds med dødsstraffen til de tre hovedmistænkte, men at hun er skuffet over dommerens afslag om en økonomisk kompensation.

Norske Maren Ueland (tv.) og Louisa Vesterager Jespersen (th.) blev fundet dræbt den 17. december i Marokko. Foto: Facebook. Foto: Alex Luka Ladime Vis mere Norske Maren Ueland (tv.) og Louisa Vesterager Jespersen (th.) blev fundet dræbt den 17. december i Marokko. Foto: Facebook. Foto: Alex Luka Ladime

»Vi skal snakke med vores advokat om, hvordan vi griber det an herfra. Man skal ikke kunne gå hen og slå folk ihjel, uden det får konsekvenser,« siger Helle Vesterager Jespersen til TV 2.

Familien havde krævet en erstatning på syv millioner kroner fra den marokkanske stat for dens moralske ansvar i forbrydelsen.

Helle Vesterager Jespersen fortæller til TV 2, at hun mener, at staten kunne have gjort mere for at forhindre det grufulde dobbeltdrab, der fandt sted den 17. december 2018.

Selvom Maren Uelands pårørende har fået tilkendt to millioner marokkanske dirham i erstatning, skal den norske familie ikke gøre sig de store forhåbninger om at se pengene, der svarer til omkring 1,4 millioner danske kroner.

En af hovedgerningsmændene føres ind i retten i Salé ved sagens begyndelse i maj. Foto: STRINGER Vis mere En af hovedgerningsmændene føres ind i retten i Salé ved sagens begyndelse i maj. Foto: STRINGER

Det siger den danske families bistandsadvokat, Khalid Fataoui, og påpeger, at gerningsmændene er fattige mænd, som aldrig vil være i stand til at betale pengene.

Helle Vesterager Jespersen fortæller til TV 2, at familien håber, at få dommen om kompensation omstødt.

De tre hovedtiltalte som udførte de bestialske handlinger - 25-årige Abdessamad Ejjoud, 27-årige Younes Ouaziyad og 33-årige Rachid Affati - alle fra en forarmet forstad til turistmagneten Marrakesh, har fra begyndelsen erkendt sig skyldige.

21 andre har også fået dom i sagen for deres medvirken i dobbeltdrabet. En mand er blevet idømt fængsel på livstid, mens 20 andre skal mellem fem og 25 år i fængsel.