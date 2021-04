De fire mænd, der er dømt som hovedmænd i drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko i december 2018, blev dømt til døden.

De ankede dommen, men denne dom er nu afvist, skriver den svenske avis Aftenbladet.

I alt er der dømt 24 mænd i sagen. De 20 andre er dømt fængsel på mellem fem år og 30 år for dobbeltdrabet.

Louisa var på ferie i Marokko, hvor hun rejste rundt med den fire år ældre norske veninde Maren Ueland, da pigerne under en vandretur i Marokkos Atlasbjerge blevet dræbt.

Pigerne blev brutalt myrdet af IS-terrorister på en hellig krigsmission.

Selve drabet blev filmet, og kort efter florerede en 72 sekunder lang, uhyggelig video på nettet, hvor de to skandinaviske kvinder led samme skæbne, som mange andre af IS’ ofre, der i et islamistisk propaganda-øjemed mistede livet for rullende kameraer.

