Da Louisa Nielsen gik ind i sin spisestue lørdag morgen, troede hun i første omgang, at en stor fugleklat var landet på vinduet. Det var ikke en fugleklat.

Det var et skudhul. Hendes rude havde lidt samme skæbne som 25 bilruder og en rude i et supermarked i Øst- og Sydøstjyllands politikredse i denne weekend.

»Det er fandeme trælst at vågne op til,« siger Louisa Nielsen fra byen Hylke i Sydøstjylland:

»Vi har kontaktet politiet. Vi troede måske, det kunne være en sten eller et eller andet åndssvagt, men så kunne vi se, at en del andre i Hylke havde været udsat for noget lignende, og så måtte vi jo hellere melde det.«

Louisa Nielsen vågnede op til et skudhul i ruden.

En ukendt gerningsmand har natten til lørdag og måske også søndag skudt mod 25 bilruder, en rude i en Brugsen-butik og altså mod Louisa Nielsens rude i spisestuen.

Politiet ved endnu ikke, hvem der kører rundt med et luftgevær og skyder ruder i stykker.

Østjyllands Politi fortalte lørdag, at en ældre stationcar var set i forbindelse med skyderi mod en af de ramte biler.

Søndag var de dog ikke kommet nærmere, hvem en eventuel gerningsmand kunne være.

Hos Louisa Nielsen gik skuddet kun gennem første lag af termoruden.

Blandt andet derfor føler Louisa sig ikke direkte utryg over den noget aparte oplevelse.

»Det er jo sket om natten, og hvis det var nogen, der ville os noget ondt, havde de jo nok brugt noget større at skyde med,« siger 39-årige Louisa Nielsen, der bor med sin kæreste og datter i huset:

»Men dem, der har fået en vanvittig dum idé og fiser rundt og laver det her lort, skal altså til at få sig en anden hobby.«