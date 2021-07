Det er fredag 25. juni. 3.u fra Nærum Gymnasium er på den længe ventede studenterkørsel. Det er en kæmpe fest, men klokken 20.15, ti timer inde i turen, ender festdagen med at blive et stort mareridt.

Tre personer falder nemlig af studentervognen på vej til næste stop.

Ulykken sker efter, at vognen har været et smut på Annasvej i Holte. Musikken brager ud af højttaleren, og stemningen er høj. Men da studentervognen skal dreje fra Annasvej og ud på Margrethesvej, sker der det, som ikke må ske. En træbjælke, som skal sørge for, at studenterne ikke falder af vognen, knækker i svinget.

Tre personer falder ud af vognen. En bliver næsten grebet og lander på benene, men de to andre ryger til jorden. Med hovedet først. De bevæger sig ikke.

»De ligger bare der på jorden, men den ene kommer ret hurtigt til sig selv. Den anden er bevidstløs, og jeg ser, der ligger meget blod, og han har slået hovedet mod en kantsten,« siger 20-årige Louis Lefkowitz, der var på vognen, til B.T.

Der opstår et stort kaos, og studenterne reagerer ret forskelligt på den uhyggelige hændelse.

»Jeg løber ind og henter is hos en af naboerne og tænker egentlig ikke så meget i situationen, men andre er virkelig chokeret. Nogle græder, og nogle besvimer. Andre græd først senere, da adrenalinen havde lagt sig,« siger Louis Lefkowitz.

Han stiller sig frem og fortæller historien, så lignende ikke sker i fremtiden.

»Det var en uhyggelig oplevelse. Det var en kedelig situation, og det ville være synd, hvis nogen kom ud for det samme til næste år. Det må simpelthen ikke ske igen.«

Hvad der skete i minutterne efter ulykken, er der forskellige udlægninger af. Men Louis husker det, som om føreren af studentervognen var meget passiv og blot sad på en kantsten og ventede, mens studenterne forsøgte at sørge for, at de tilskadekomne havde det godt, indtil en læge og politiet kom.

Han mener, at studenterne selvfølgelig har et ansvar for at passe på hinanden, men han mener også, at det er vognmandens ansvar, at sikkerheden er i orden. Og det mener han ikke, den har været, hvis træbjælken kan knække på den måde. Han bakkes i øvrigt op af to andre studenter fra turen, der har talt med Frederiksborg Amts Avis, som havde historien først.

Hos festbiler.dk og føreren af studentervognen, Erik Thørup, er historien dog en helt anden.

»Det er simpelthen løgn, at jeg var passiv. Jeg stoppede bilen med det samme og løb ud og fik lagt den bevidstløse i aflåst sideleje. Herefter er det rigtigt, at jeg satte mig på en sten, for vi kunne ikke gøre andet end at vente, mens politiet gjorde deres arbejde.«

Erik Thørup påpeger også, at sikkerheden har været, som den skal være, men at træbjælken ikke kan holde til, at man sidder tre store personer på den, og studenterne skulle også have skrevet under på, at man blandt andet ikke måtte sidde på dem, da det kan være farligt.

»Vi kunne godt spærre studenterne inde som en kreaturtransport, men vi har valgt at give dem mere frihed og ansvar. Jeg kan altså ikke holde øje med studenterne hele tiden, da jeg også skal have øjne på vejen. Det er ikke rart at sige, at nogle lyver, men det, studenterne siger, er simpelthen ikke rigtigt.«

Han tilføjer derudover, at han er glad for, at ulykken ikke endte værre, end tilfældet var, hvor en af de tilskadekomne skulle have syet et hul i hovedet.