29-årige Peter blev sidst set natten til søndag 5. december på Jægergårdsgade.

Han forsvandt efter, at han havde fået fyraftensøl efter arbejde med nogle kollegaer. Omkring klokken 01 forlod han pubben i Jægergårdsgade, som de sad på, og siden er han ikke blevet set.

Politi og beredskab har siden da gennemført flere eftersøgninger både til lands og til vands. Desværre er de ikke kommet nærmere, hvor den irske mand er.

Også Missing People arrangerede i søndags 12. december en større eftersøgning med hjælp fra frivillige. De fandt desværre ikke Peter, men et stort område blev udelukket, skriver de på deres Facebook-side.

Missing People er et tilbud til de pårørende af en savnet borger. De organiserer og iværksætter eftersøgninger, og lørdag 18. december går de på gaden igen i håbet om at finde Peter.

De mødes denne gang ved Aarhus Sejlklub på Kystpromenaden 7 klokken 11-16.00. For at deltage i eftersøgninger med Missing People skal du være fyldt 18 år.

»Man behøver ikke deltage i hele det udmeldte tidsrum eftersøgningen varer. Hver en time hjælper os og de pårørende, så kom og gå med – også selvom du kun har et par timer,« skriver Missing People.

På grund af den nuværende smittestigning oplyser de, at man har været i kontakt med Statens Serum Institut, der anbefaler, at der bæres mundbind eller visir under introduktionen og henvendelse til teamet, og der opfordres til at holde god afstand.

Peter er cirka 180 centimeter høj og kraftig af bygning. Han har kort brunligt hår og fuldskæg.

Sidst han blev set, var han iklædt en stor, sort vinterjakke, mørke cowboybukser og bar på en stor, tung rygsæk.

I en flyer omdelt omkring Aarhus Ø beder familien til Peter folk om at tjekke deres både og opbevaringsområder.

Senest efterlyste politiet en cyklist, der skulle have set Peter den nat, han forsvandt. De har nu talt med cyklisten, som desværre ikke kunne kaste nyt lys over sagen.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man ringe til politiet på 114.