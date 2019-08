Offer blev forbrændt på mere end halvdelen af kroppen under usædvanlig afstraffelse.

En mand fik en usædvanlig grov og farlig behandling under en episode på Vestlolland, skriver folketidende.dk.

Først blev han bundet på hænderne med strips. Derefter blev han overhældt med benzin, hvorefter gerningsmanden til sidst satte ild til ham, mener Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ifølge mediet.

Offeret, der er sidst i 30'erne, blev indbragt til Rigshospitalet med alvorlige skader. Han var blevet forbrændt på over halvdelen af kroppen, skriver folketidende.dk, som også oplyser, at han var i livsfare.

Sagen stammer fra december sidste år, men politiets efterforskning kom først frem ved et grundlovsforhør fredag i Retten i Nykøbing Falster.

Her blev en 41-årig mand, der er fra Vestlolland, fremstillet for en dommer. Han nægter sig skyldig og ville i øvrigt ikke svare på spørgsmål. Det endte med, at han blev varetægtsfængslet frem til 9. september.

Den voldsomme behandling er af politiet vurderet til at være en overtrædelse af straffelovens paragraf 246, som drejer sig om brutal vold under "særdeles skærpende omstændigheder".

Manden er også sigtet for vidnetrusler, skriver folketidende.dk.

