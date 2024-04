Lokomotivføreren troede lige, at han havde været ude for sit livs mareridt.

At køre et barn over.

Heldigvis var det ikke tilfældet.

Det fortæller Peter Grønbek, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Det var lokomotivføreren, der alarmerede os. Han troede, at han havde ramt et barn, da der var to børn, som legede ved skinnerne, og nu kunne han kun se det ene,« siger han.

Dramaet udspillede sig tirsdag middag ved Avedøre Station, hvor både politi og redningsmandskab var til stede.

»Det var to drenge fra anden klasse, der legede på eller ved skinnerne. Heldigvis skete der ikke noget, men det kunne jo være gået helt galt,« siger vagtchefen.

Hvad børnene lavede alene ved skinnerne, og hvorfor de ikke var i skole på det tidspunkt, skal politiet nu have opklaret.

»Der er en del spørgsmål i denne sag, som vi skal have opklaret. Nu vil i første omgang tale med forældrene og skolen,« siger vagtchefen.

B.T. har tidligere bragt historier, hvor naboer har advaret mod børns leg ved skinner.

Det gælder blandt Trine Trøstrup Darré, der bor tæt på Valby Station.

»Jeg føler lidt, at jeg bor med dødens legeplads som baghave,« siger hun og fortsætter:

»De er som oftest teenagere, men det er også helt unge. De yngste har været omkring 7-8 år. De er i den alder, hvor man lige er begyndt at gå alene hjem fra skole.«