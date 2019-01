Lokoføreren på det IC4-tog, der onsdag kolliderede med en trailer på Storebælt, dukkede sig ned, og da han rettede sig op igen, var otte mennesker omkommet i den største togulykke i Danmark i 30 år.

Nu fortæller lokoførerens bisidder, advokat Torben Koch, hvordan ulykken blev oplevet fra førerhuset.

I et interview til Berlingske genfortæller Torben Koch, hvordan DSB-mandens dag var startet som så mange andre dage, da han mødte på vagt i Fredericia klokken seks og derefter satte kurs mod Københavns Lufthavn.

Men da det 170 meter lange tog nåede til Storebælt, mærkede han straks vinden fra stormen Alfrida der med vindstød på 15,5-19 sekundmeter allerede havde lukket Storebæltsbroen for bilister tidligere på morgenen.

In this UGC photo made available by a source wishing to remain anonymous, a view of the damage on a train after an accident involving a train on the Great Belt Bridge, in Nyborg, Denmark, Wednesday, Jan. 2, 2019. At least six people were killed in a train accident early Wednesday on a Danish bridge linking the central islands of Zealand and Funen, according to the rail operator. Authorities said several others were injured. Police spokesman Lars Braemhoej said that while "we do not know precisely what caused the accident, " one possible cause was that cargo from a passing freight train fell off and hit the passenger train. He added there was "considerable damage" on the passenger train. (Anonymous Source via AP). (Foto: /Ritzau Scanpix) Danmark Storebæltsbroen ulykke Foto: Unknown Vis mere In this UGC photo made available by a source wishing to remain anonymous, a view of the damage on a train after an accident involving a train on the Great Belt Bridge, in Nyborg, Denmark, Wednesday, Jan. 2, 2019. At least six people were killed in a train accident early Wednesday on a Danish bridge linking the central islands of Zealand and Funen, according to the rail operator. Authorities said several others were injured. Police spokesman Lars Braemhoej said that while "we do not know precisely what caused the accident, " one possible cause was that cargo from a passing freight train fell off and hit the passenger train. He added there was "considerable damage" on the passenger train. (Anonymous Source via AP). (Foto: /Ritzau Scanpix) Danmark Storebæltsbroen ulykke Foto: Unknown

Torben Koch forklarer, hvordan lokoføreren ikke brød sig om den stærke blæst, der mødte ham på lavbroen mellem Fyn og Sprogø, og derfor sænkede hans togets fart til en 100-120 kilometer i timen.

Normalt kører man 180 kilometer i timen på strækningen.

Dansk Jernbaneforbund har tidligere fortalt til Berlingske, at de implicerede tog- og lokoførere havde handlet helt efter bogen i situationen, og at ingen af dem kunne drages til ansvar for ulykken.

Der gik ikke lang tid efter, før lokoføreren så det modkørende tog. Fra førerhuset så han, hvordan noget stort hang ud fra godstogets anden vogn på vej i modsatte retning. Og et splitsekund efter, hørte han braget.

Togulykke ved Storebæltsbroen onsdag den 2. januar 2019. Seks mennesker har mistet livet i en togulykke på Storebæltsbroen onsdag morgen. 16 personer er blevet kvæstet. Det meddeler Fyns Politi, der dermed bekræfter tidligere oplysning om dræbte fra DSB.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Togulykke ved Storebæltsbroen onsdag den 2. januar 2019. Seks mennesker har mistet livet i en togulykke på Storebæltsbroen onsdag morgen. 16 personer er blevet kvæstet. Det meddeler Fyns Politi, der dermed bekræfter tidligere oplysning om dræbte fra DSB.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Traileren fra en lastbil er braget ind i passagertogets venstre side, og nu sidder resterne af traileren 20 centimeter over lokoførerens hoved i førerhuset.

Toget stopper, og lokoføreren forsøger at komme ud af førerhuset, så han kan slå alarm.

Venstre side af IC4-toget er revet op og nødtelefonen er væk.

»Lokoføreren reagerer – og man skal tænke på de helt, helt ekstreme omstændigheder – meget omhyggeligt og professionelt. Han får fat i sin mobil, men den virker ikke, han kan ikke få kontakt til 112, han kravler ud i førerhuset, ud i den første vogn, der er smadret i den ene side,« forklarer Torben Koch og fortsætter:

Jonas Dam tog efter ulykken et billede af kupeen. Han sad på sædet til højre i billedet. Foto: Jonas Dam Vis mere Jonas Dam tog efter ulykken et billede af kupeen. Han sad på sædet til højre i billedet. Foto: Jonas Dam

»I den anden side sidder en passager, der ser på lokoføreren og spørger: »Gud, er du overlevet?« Heldigvis, det havde han, men de øvrige skader var meget, meget voldsomme.«

Advokat Torben Koch siger, at lokoføreren naturligvis er meget påvirket af ulykken, men at han håndterer det meget professionelt.

Det vides endnu ikke, om det var vind og vejr eller menneskelige og mekaniske fejl, der førte til den værste togulykke i 30 år.

Men ifølge Torben Koch var det lokoførerens fornemmelse, at trykket, som opstod, da IC4-toget mødte godstoget fik traileren til at rive sig fri.