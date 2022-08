Lyt til artiklen

De var klar. De havde taget deres masker på. De var ankommet til en virksomhed i Vesthimmerland.

Men så slog politiet til.

Natten til onsdag deltog Nordjyllands Politi og efterforskere fra enheden Berigelse Syd i en større aktion mod en gruppe østeuropæiske indbrudstyve.

Her blev én person anholdt, da politiet overraskede gruppen af østeuropæiske tyve, da de gjorde sig klar til et indbrud.

Politiets aktion sker efter længere tids efterforskning, hvor flere politikredse har været involveret.

»Vores efterforskningsskridt i sagen førte os i går konkret på sporet af, at der kunne være et snarligt indbrud på vej ude på en virksomhedsadresse i Vesthimmerland,« lyder det i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Og den fortsætter:

»Derfor var vi klar på stedet med både efterforskere og hundepatruljer. Og ganske rigtigt: Flere personer kom ved midnatstid til stedet i bil, hvorpå de – maskeret – gik i gang med at bryde en port ind til virksomheden op. Det lykkedes dem at komme ind. Og så besluttede vi at slå til,« forklarer politikommissær Ulf Munch-Sørensen.

Da den østeuropæiske bande blev klar over, at de var lokket i en fælde, stak de hurtigt af i den bil, de var ankommet i.

Det betød en politijagt, som endte ved en majsmark ikke langt fra virksomheden, hvor indbruddet angiveligt skulle have fundet sted.

Her efterlod banden den VW Golf, de var kørende i, og tog flugten til fods.

»Det lykkedes dog for en hundepatrulje efter sporsøg at finde frem til en af gerningspersonerne. Han blev anholdt kl. 01.55,« forklarer Ulf Munch-Sørensen om en 23-årig rumænsk mand, som blev anholdt.

I og med at kun en person fra indbrudsbanden blev anholdt, er der fortsat flere på fri fod. Dem arbejder politiet nu med at finde frem til.

Men selvom man ikke fik fat på alle de formodede indbrudstyve, så regner man fra politiets side med, at nattens aktion vil have en gavnlig effekt den kommende tid.

»Vi fik anholdt en mistænkt i sagen, og de øvrige mistænkte er nu klar over, at politiet er på sagen og ånder dem i nakken, så det er min formodning, at deres ulovlige aktiviteter kraftigt begrænses i den kommende tid,« udtaler politikommissæren.

Aktionen fandt sted efter længere tids efterforskning af Fyns og Østjyllands politikredse.

Her har man gennem en længere periode oplevet mange tyverier fra virksomheder i industriområder med samme fremgangsmåde.

Og truslen er da heller ikke helt overstået. Derfor har politiet en klar opfordring til folk, der ser noget mistænkeligt.

»Ring straks til os på 114, hvis man f.eks. er i et område med større virksomheder, og man ser noget mistænkeligt; det kunne f.eks. være nogen, der ser ud som om de holder vagt – eller ’hænger ud’ i flere timer samme sted,« siger Ulf Munch-Sørensen.

Den 23-årige rumænske mand blev tidligere onsdag fremstillet i grundlovsforhør. Her blev han varetægtsfængslet i fire uger. Sigtelsen lyder på indbrudsforsøg.