Hun var tæt på at bryde grædende sammen, da politisk kommentator Henrik Qvortrup rejste sig og forlod retten.

»Jeg syntes sgu ikke, at det var sjovt. Jeg følte mig dybt svigtet,« siger Tanja Iversen i et interview med B.T.

Tanja Iversen er den såkaldte lokkedue, der er medtiltalt i den opsigtsvækkende sag om ministerchaufføren, der er anklaget for at have kørt kvindelige dates rundt i ministerbiler.

Henrik Qvortrup var tirsdag indkaldt som vidne i sagen, fordi han var chefredaktør på Ekstra Bladet i 2021, da avisen sammen med Tanja Iversen forsøgte at afsløre ministerchaufføren.

Tirsdagens retsmøde tog en drejning, da Henrik Qvortrup pludselig ikke skulle vidne alligevel.

»Jeg føler mig røvrendt én gang til. Han udtaler, at det kun er ret og rimeligt og fornuftigt, at han skal vidne, og når det så kommer til stykket, gemmer han sig bag en advokat,« siger Tanja Iversen.

Så sent som i sidste uge sagde Henrik Qvortrup, der i dag er podcastvært og politisk kommentator på Ekstra Bladet, at han gerne ville vidne i sagen.

Han troppede da også op til retsmødet, men i stedet for at sætte sig i vidneskranken og svare på spørgsmål, tog hans advokat ordet og argumenterede for, hvorfor Qvortrup ikke skulle vidne alligevel.

Dommeren og de to domsmænd besluttede at fritage ham for at vidne, fordi han ville risikere at inkriminere sig selv.

Tanja Iversen forstår, at det er et princip i det danske retssystem, at vidner ikke skal inkriminere sig selv, men hun mener alligevel, at han er »vattet.«

»Jeg forstår godt, at der er ret, lov og paragraffer. Men essensen i det her er, at de har brugt mig. Jeg føler mig misbrugt og udnyttet. De skulle beskytte deres kilde, og det kunne netop være nu,« siger Tanja Iversen.

Hun har tidligere kritiseret Ekstra Bladet for ikke at have gjort hende opmærksom på, at hun risikerede at inkriminere sig selv ved at agere lokkedue. Og med Qvortrups kovending, er der sat trumf på.

»Kildebeskyttelse min bare røv,« siger hun.

Sagen tog sin begyndelse i sensommeren 2021, da Tanja Iversen sammen med Ekstra Bladet ville afsløre ministerchaufføren.

Tanja Iversen havde hørt, at han som chauffør i Statsministeriet brugte ministerbilen til at fragte kvinder rundt, og rakte ud til Ekstra Bladet.

Gennem datingappen Tinder fik hun lokket chaufføren med på en date, og Ekstra Bladet udstyrede hende med skjult kamera og mikrofon, inden hun blev samlet op af ministerbilen.

Det endte med, at Ekstra Bladet lagde historien i graven, men Tanja Iversen valgte at gå til politiet og fortælle om ministerchaufføren og den potentielle sikkerhedsbrist.

Politiets efterforskning resulterede i, at både ministerchaufføren og Tanja Iversen blev tiltalt. Hun er tiltalt for at have tilskyndet og opfordret chaufføren til at køre hende i ministerbilen.

Hun nægter sig skyldig og afviser, at hun gik for langt eller direkte opfordrede chaufføren til at køre hende i ministerbilen.

»Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg opfordrede manden til at komme i en stor bil. Jeg påviste jo bare noget, han har gjort siden 2015 i de biler,« siger hun.

Tanja Iversen fortryder i dag, at hun gik ind i sagen. Og så alligevel ikke.

»Jeg er lidt splittet i det. Det gør jeg i den grad personligt. Men hvis jeg skal tage to måneders straf for, at den mand ikke går fri, så gør jeg det gerne,« siger hun.

Ministerchaufføren er tiltalt for som chauffør i Statsministeriet at have kørt 11 kvinder rundt til restauranter, museer og shoppingcentre i ministerbiler i perioden 2015 til 2021 og i et af tilfældene at have haft sex på bagsædet. Han er desuden tiltalt for to voldtægter.

Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Henrik Qvortrup og Ekstra Bladets nuværende chefredaktør, Knud Brix, afviser at kommentere kritikken fra Tanja Iversen.

»Jeg noterer mig, at domsmandsretten traf en enig beslutning, og det henholder jeg mig til,« siger Henrik Qvortrup, som afviser at svare på spørgsmål.

Knud Brix har ingen kommentarer, så længe det er en verserende straffesag.

