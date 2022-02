»Send nogle billeder og se helt ung ud. Så laver vi nogle skejs.«

Sådan skrev en ung mand til en 16-årig veninde på Frederiksberg, inden de i december 2020 ville lokke pædofile mænd i en sexfælde.

Kort efter blev der på datingportalen Badoo oprettet en falsk profil, hvor ejeren tilsyneladende var en 14-årig pige ved navn Cecilie.

Men da tre mænd i de kommende dage med kort mellemrum mødte op efter tur ved lejligheden på Nordre Fasanvej for at have sex med den mindreårige pige, ventede der hver af dem en ubehagelig overraskelse.

Godt nok kom der en smilende teenagepige ned og hentede dem på gaden, men i samme øjeblik de sammen med pigen trådte ind i lejligheden, myldrede der tre unge mænd frem fra deres skjul på badeværelset og gav sig til at overfalde hendes gæst.

De tre mænd blev efter tur slået og sparket af tæskeholdet, lænket til en radiator med håndjern og tvunget til at udlevere deres hævekort eller på anden vis skaffe penge, inden de blev sluppet fri. En af dem med en brækket kæbe.

Derfor er fem unge i alderen 17-27 år nu tiltalt for blandt andet røveri, afpresning og ulovlig frihedsberøvelse.

De tre ofre blev blandt andet truet med, at gerningsmændene ville sladre om deres pædofile tilbøjeligheder til deres familie, arbejdsgiver eller myndighederne.

»Det var faktisk mig, der fik ideen lidt tid inden for at få de her pædofile fyre frem. De skulle have en lærestreg,« forklarede en 20-årig mand torsdag formiddag i vidneskranken i Retten på Frederiksberg.

»Jeg synes ikke, det er specielt fair, hvordan retssystemet behandler pædofile. Vi har alle sammen kusiner og små brødre, mens der løber pædofile rundt på gaden. Jeg har ikke meget til overs for den slags mænd.«

Ifølge den 20-årige gik der kun omkring fem minutter, før han havde lagt den falske sexprofil fra 14-årige Cecilie ud på datingportalen, før det væltede ind med henvendelser fra interesserede mænd.

»Der var måske 100 eller 200 henvendelser efter fem minutter fra mænd, der gerne ville have sex med en 14-årig pige og beskrev, hvad de gerne ville lave med hende. De mænd var meget beskidte, og havde nogle ret vilde fantasier,« forklarede den 20-årige tiltalte.

»Vi ville give dem en overraskelse. Surprice, ikke. Vi var tre mænd om at tage fat i dem og slå dem, så det er lidt svært i dag at huske, hvem der gjorde hvad,« tilføjede han.

Ofrene blev blandt andet slået med et afbrækket stoleben og en metalstang, ligesom en af dem blev sparket flere gange i skridtet, indtil han udleverede koderne til sit hævekort og sin MobilePay.

Frihedsberøvelsen kom til at vare knap to timer, indtil det var lykkedes gerningsmændene at få malket hans konto for sammenlagt 6.000 kroner.

Kun to timer senere 14. december 2020 gik næste offer i samme fælde.

Han blev frarøvet en halskæde i sølv, cigaretter, 170 kroner i kontanter og en klump hash, inden han blev afpresset for 4.400 kroner.

Han blev ifølge tiltalen både slået og sparket, ligesom han fik holdt en saks mod struben, mens gerningsmændene diskuterede, om de skulle flække hans knæskaller, klippe hans fingre af eller kastrere ham.