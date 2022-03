Det koster dyrt, når man på to døgn lokker tre mænd i en sexfælde, frihedsberøver dem og udsætter ofrene for smertefuld vold.

Det slog Retten på Frederiksberg mandag eftermiddag fast med syvtommersøm.

I en nævningesag blev der udmålt solide straffe til fem unge i alderen 17-27 år, der i december 2020 lokkede deres tre ofre til via en falsk profil på datingprofilen Badoo.

Her blev de sexsøgende mænd narret til at tro, at de skulle mødes med en 14-årig pige ved navn Cecilie.

Men lige så snart de trådte ind i en lejlighed på Nordre Fasanvej på Frederiksberg, ventede der en stærk ubehagelig overraskelse.

»Da hun åbnede døren til lejligheden, nåede jeg kun at smide skoene i entreen, så blev jeg overfaldet af tre mænd, der kom stormende ud fra toilettet,« fortalte et af ofrene som vidne i retten.

Herefter blev han – ligesom de to øvrige ofre – mishandlet med slag og spark, inden de blev lænket til en radiator med håndjern og tvunget til at udlevere et hævekort eller på anden vis skaffe penge, inden de blev sluppet fri. En af dem med en brækket kæbe.

»Det er en grov sag, og derfor skal straffene også være det,« lød det i den afsluttende procedure fra sagens anklager, Emil Gregersen fra Københavns Politi.

Og den betragtning var nævningene tydeligvis enige i.

Den 20-årige Villads Vestergaard Hedelin Jørgensen blev idømt fængsel i fire et halvt år. En dom, han modtog.

Hans kammerat, Musa Mohamud Ahmed, 27, fik en straf på fire års fængsel, som han udbad sig betænkningstid til i forhold til eventuel anke.

Sammen med deres 24-årige ven Anders Henckel Johansen, der har fået en del omtale som rapperen Miklo, har de også i rapsammenhæng optrådt under navnene TJ Mani og Luqa Dhere i den hårde undergenre drill.

»Jeg havde gang i en professionel musikkarriere, og jeg arbejdede mod en kontrakt med Sony lige før det tidspunkt, hvor jeg blev anholdt. Den ville højst sandsynlig være blevet til noget, hvis jeg ikke var blevet anholdt,« fortalte Villads Vestergaard Hedelin Jørgensen undervejs i sagen.

Anders Henckel Johansen blev idømt en straf på tre år og ni måneders fængsel, hvor han også overvejer eventuel anke.

De tre mænd – og to 17-årige piger – blev i forening kendt skyldige i især røveri, frihedsberøvelse og afpresning i forhold til de tre mænd.

Den ene 17-årige pige blev idømt to et halvt års fængsel, hvoraf de to år blev gjort betinget. Hendes veninde får først udmålt sin straf senere, da retten afventer en mentalundersøgelse af hende.

Undervejs i sagen hævdede de nu dømte, at de ville lokke mændene til som en slags privat selvtægt mod pædofile, men alligevel tøvede retten altså ikke med at udmåle solide straffe.

Som optakt til røverierne og mishandlingerne af de tre mænd havde en af de fem gerningsmænd blandt andet skrevet til en af de unge piger:

»Send nogle billeder og se helt ung ud, så laver vi nogle skejs.«

De tre ofre blev blandt andet truet med, at gerningsmændene ville sladre om deres pædofile tilbøjeligheder til deres familier, arbejdsgivere eller myndighederne.