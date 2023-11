Ikke alene dræbte de ifølge retten deres ven. De gjorde det også på åben gade midt i København. Og det havde karakter af ren likvidering.

Det koster 20-årige Mio Noa Jonathan Tunryd og 22-årige Pa Malick Scheer Faal livstid bag tremmer.

Sådan lyder dommen, der netop er blevet afsagt i retssal 60 ved Københavns Byret. Dermed er der sat et foreløbigt punktum i drabssagen fra Kaalundsgade.

Det var her, den 37-årige Salam Al-Jawahiri en februaraften i 2022 endte sit liv midt på fortovet efter at være blevet skudt flere gange. I nakken og i ballen. En af kuglerne ramte hans hjerte, og selvom forbipasserende ilede til stedet og forsøgte at give førstehjælp, var det forgæves.

Den aften blev der sat en blodig stopper for den mangeårige bandefigurs liv. Den aften endte hans flugt fra dem, der havde sat en dusør på hans hoved.

Om dusøren har været de to unge mænds motiv til at dræbe den 37-årige, står ikke klart.

For som deres forsvarere rigtigt nok fremhævede, da de for et par uger siden forsøgte at overbevise nævningetinget om deres klienters uskyld, er der fortsat ubesvarede spørgsmål i sagen.

Det vigtigste af dem alle: Hvorfor skulle Mio Noa Jonathan Tunryd og Pa Malick Scheer Faal dræbe en mand, de betragtede som deres ven?

Den 37-årige svensker, der i februar blev skudt og dræbt på åben gade på Vesterbro i København, var i foråret 2020 ifølge svenske medier udset som mål for en svensk dødspatrulje i bandemiljøet Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Den 37-årige svensker, der i februar blev skudt og dræbt på åben gade på Vesterbro i København, var i foråret 2020 ifølge svenske medier udset som mål for en svensk dødspatrulje i bandemiljøet Foto: Presse-fotos.dk

Det manglende svar til trods var det et enigt nævningeting, der i forrige uge fandt dem skyldige i netop det. Drab.

Anklager Jakob Nielsen forsøgte at overbevise retten om, at drabet blevet begået som led i en bandekonflikt, men havde ikke held med det. Derfor bliver de to mænd ikke dømt efter bandeparagraffen, der kan forhøje straffen til det dobbelte.

Til gengæld er de dømt efter en søsterparagraf, der kan forhøje straffen til den, der begår forbrydelser med skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted, med op til det halve.

Og fortovet i Kaalundsgade på Vesterbro må siges at være netop det.

Selve drabet er da også blevet fanget af et overvågningskamera på en slikbutik, og videoen er igen og igen blevet afspillet i retten.

På den ser man Salam Al-Jawahiri klædt i lyst tøj komme gående. Bag ham går to mørkklædte mænd.

Pa Malick Scheer Faal har sagen igennem erkendt, at han er den ene af de to.

Men han har afvist at vide, hvem den anden er. Og Mio Noa Jonathan Tunryd har afvist, at det er ham, man ser trække en pistol og skyde. Faktisk var han slet ikke til stede i gerningsøjeblikket, har han hævdet, selvom han var sammen med Salam Al-Jawahiri få minutter forinden.

Drabeligt selskab. Det er venskabet til den danskfødte Amir Mekky (t.h.), der menes at have skaffet Salam Al-Jawahiri (t.v.) en plads på en dødsliste. Foto: Privatfoto Vis mere Drabeligt selskab. Det er venskabet til den danskfødte Amir Mekky (t.h.), der menes at have skaffet Salam Al-Jawahiri (t.v.) en plads på en dødsliste. Foto: Privatfoto

Netop de to unge mænds forhold til Salam Al-Jawahiri blev fremhævet, da anklager Jakob Nielsen tirsdag formiddag kom med sine afsluttende bemærkninger i sagen.

»Det er skærpende, at de udnytter Salams tillid til at komme så tæt på ham. De lokker ham i baghold og skyder ham i nakken. Det er så kynisk og hensynsløst,« sagde han og fastslog så, at fængsel på livstid i hans optik var den rette straf.

Modsat argumenterede forsvarere Jane Ranum og Peter Secher for fængselsstraffe på mellem 16 og 18 år. Blandt andet med henvisning til deres klienters unge alder.

»Det, at man er ung, taler efter min opfattelse for, at vi ikke skal vælge en tidsubestemt straf,« konstaterede Jane Ranum under sin procedure.

Mens to unge mænd, der forud for deres varetægtsfængsling i sagen begge var bosat i Malmø, altså er blevet fundet skyldige i drab – herunder at have været i besiddelse af en pistol på åben gade – er de hver især blevet frifundet i et forhold om våbenbesiddelse.

Men det ændrer altså ikke på den hårde fængselsstraf, der går hånd i hånd med en udvisning for Mio Noa Jonathan Tunryds vedkommende.

Begge unge mænd anker på stedet dommen til landsretten. Begge vil de frifindes. Eller i hvert fald have en lavere straf.

