Smadrede ruder, grafitti, væltede stole og en ødelagt græsplæne.

Det er, hvad det lokale idrætsanlæg i Kjellerup, Bjerget, står tilbage med, efter nogen besluttede at gøre livet besværligt for de frivillige medlemmer.

»Vi ved ikke, hvem det er, men jeg tror, det er nogle drengestreger,« siger formand for Kjellerup IF Jens Niebuhr Thomsen.

Det begyndte den 28. maj, hvor nogle medlemmer blev mødt af ordene AK81, HA og Blood. De var skrevet med grå og rød grafittimaling på trævæggen.

Grafittimalingen kan ikke vaskes af trævæggen, derfor skal det hele males over. Foto: Privatfoto

»Det er jo umuligt at få af. Vi er nødt til at male det hele over,« siger en lidt frustreret Jens Niebuhr Thomsen.

Nogle uger efter var de ukendte vandalister på spil igen.

Natten til tirsdag havde de smidt en masse borde fra tribunen omkring anlægget ud på den nysåede græsplæne, smadret et vindue i kiosken og væltet stole og potteplanter.

»Det er virkelig træls. Vi er en forening, der består af en masse frivillige, og nu skal de rydde op efter det,« siger Jens Niebuhr Thomsen til B.T.

Der var netop sået nyt græs, da nogen valgte at smide borde ud på banen. Foto: Privatfoto

Han fortæller, at flere af de frivillige i klubben er nødt til at bruge flere timer af deres sommerferie på at udbedre de skader, der er lavet på klubhuset og anlægget.

»Vi kunne jo godt sætte mere overvågning op eller få vagter til at holde øje med vores arealer om aftenen, men det vil vi helst ikke,« siger formanden.

Han mener ikke, at det burde være nødvendigt i et lille lokalsamfund som den lille by Kjellerup i Midtjylland.

»Her stoler vi jo på hinanden,« siger han.

Formand for Kjellerup IF, Jens Niebuhr Thomsen.

Medlemmerne har dog valgt at politianmelde episoderne.

Han regner ikke med, at de skyldige selv vil melde sig.

Han håber dog, at de vil få dårlig samvittighed, eller at nogle forældre får mistanke om, at det kan være deres børn.

»Vi har ikke ressourcer til at anskaffe vagter og den slags, så jeg håber, at det ikke sker igen,« afslutter Jens Niebuhr Thomsen.