Trods en klar blå himmel hænger der lørdag mørke skyer hen over lokalsamfundet i Hunseby på Lolland.

Skyerne hænger dér dagen efter trafikdrabet på en kun 11-årig pige, der har efterladt et helt lokalsamfund i sorg.

»Det er så skrækkeligt det, der er sket,« fortæller én af de fremmødte ved ulykkesstedet til B.T. lørdag eftermiddag.

Her har adskillige – nære som bekendte og helt ukendte – været forbi med blomster for at mindes den 11-årige pige, der fredag blev kørt ihjel af en 29-årige mand, der kørte med en promille på 2,02 og efterfølgende stak af fra ulykkesstedet.

Borgere fra hele landsbyen mødte op lørdag for at vise deres respekt. Foto: Claus Bech

Og én ting er fælles for alle de fremmødte. I det lille lokalsamfund, hvor alle ved, hvem hinanden er, går der tanker og kondolence i familiens retning.

»Jeg er helt ude af mig selv. Min datter havde vitterligt gået det samme sted få minutter forinden. Det er så tragisk, og det gør så ondt,« siger en kvinde til B.T., mens hun står med tårer i øjnene og klamrer sig til sin datter.

Kvinden ønsker at være anonym, men vil samtidig gerne vise familien respekt med sine ord. B.T. er bekendt med kvindens identitet.

Den 29-årige mand er lørdag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster. Han er nu varetægtsfængslet for uagtsomt manddrab.

Foto: Claus Bech

»Han er blevet fængslet foreløbig frem til 12. maj, altså to en halv uge,« fortæller senioranklager Christina Gregersen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ritzau.

Han erkender sig skyldig i fire forhold, som er grov kådhed, spirituskørsel, at være flygtet fra gerningsstedet og at have kørt uforsvarligt imod færdselsretningen med en knust rude, hvilket kom frem i grundlovsforhøret.

Og mens grundlovsforhøret stod på, blev blomsterne på ulykkesstedet flere og flere.

En af buketterne blev lagt af en kvinde, som var en af de tre, der kom til ulykkesstedet, kort efter, at den 11-årige pige blev ramt af bilen.

Foto: Claus Bech

Hun bor nemlig i huset over for ulykkesstedet og forklarer, at hun hørte et 'kæmpe brag' og efterfølgende skrig, da ulykken skete. Herefter hastede hun ud på vejen, hvor hun hjalp familien, udøvede førstehjælp og alarmerede politiet.

»Jeg er stadig i chok. Det er helt forfærdeligt,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes, det er rart, at hele lokalsamfundet bakker op og viser sig. Det er den bedste måde at vise vores respekt på,« siger kvinden, der som sine medborgere også ønsker at være anonym.

Hun fortæller desuden, at hun ikke har sovet, siden ulykken indtraf.

I stedet har hun tænkt på situationen igen og igen – alt imens hun har klynget sig til håbet om, at pigen ville overleve.

Håbet blev på tragisk vis slukket, da Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi kort før klokken 09 lørdag morgen oplyste, at pigen var afgået ved døden af sine kvæstelser.