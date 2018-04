Borgere i det lille samfund omkring Kirkeby på Sydfyn samler nu penge ind til den kvinde, der tirsdag mistede sine to børn, da deres far slog dem ihjel og derefter tog sit eget liv.

Der gik et chok gennem det lille sydfynske landsbysamfund onsdag, da nyheden om tragedien bredte sig.

En far og hans to yngste børn blev tirsdag fundet døde i faderens hjem på Nørregårdsvej, og hurtigt stod det klart, at den 47-årig mand selv havde dræbt pigen på seks og drengen på otte og derefter taget sit eget liv.

De efterlader sig en mor og en storesøster, som faderen havde fra et tidligere forhold.

Nu har en gruppe borgere i Kirkeby og omegn besluttet at forsøge at rejse penge, der skal hjælpe børnenes mor videre.

Det skriver Fyens.dk.

Initiativtagerne har oprettet en lukket Facebookgruppe for at samle penge ind til den ulykkelige mor.

En af folkene bag indsamlingen er Sabine Haahr Henriksen, der bor på samme vej som den nu afdøde far. Hun forklarer til avisen, at lokalsamfundet ønsker at støtte kvinden, fordi hun har mistet alt.

»Vi tænker, at hun har brug for ro i en periode, hvor hun ikke er i stand til at passe sit arbejde som selvstændig erhvervsdrivende og opretholde en indtægt. Vi vil gerne støtte med penge, så hun kan få et økonomisk fodfæste midt i alt rodet. Og så hun måske har råd til at holde præcis den begravelse for sine børn, som hun måtte ønske,« siger hun og tilføjer, at moderen er positiv over for indsamlingen og gerne vil modtage hjælp.

Issøskolen i Kirkeby. Foto: Sonny Munk Carlsen Issøskolen i Kirkeby. Foto: Sonny Munk Carlsen

Politiet fortalte onsdag, at faderens motiv bunder i familiære problemer, men ønsker derudover ikke at gå nærme ind i sagens detaljer. Efterforskningsleder Jack Liedecke bekræftede dog, at der var efterladt et afskedsbrev.