»Hvil i fred. Du er savnet og elsket.«

Sådan lyder det blandt andet i en kort besked, der mandag er dukket op på en glasrude ved togstationen i Grenaa.

Teksten er skrevet af en bekendt til den 15-årige dreng, der søndag aften på brutal vis blev slået ihjel efter et skænderi på samme togstation.

Mandag har en lang række unge med relation til den 15-årige været forbi stationen for at tænde lys og lægge blomster.

Flere har skrevet kort med hilsner til den 15-årige dreng, hvis angivelige drabsmand mandag blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet for drabet.

Den sigtede har samme alder som den dræbte.

Det skal angiveligt have været et skænderi mellem de to 15-årige, der førte til, at den ene trak en kniv og stak den anden dreng i brystet.

De fleste, der besøger gerningsstedet imens B.T. er til stede, er jævnaldrende med den 15-årige.

Børnene står i grupper og omfavner hinanden med tårer i øjnene. Flere har forældre med, der står og venter, imens deres børn tænder et lys til minde om den 15-årige dreng.

Det er dog ikke alle, der er forbi gerningsstedet, som har en relation til ham.

Flere fortæller, at de ikke kender den dræbte dreng, men at de gerne vil vise respekt for den nu afdøde.

Det mærkes klart på de fremmødte, at søndagens brutale drab har rystet de lokale i området.

En af de personer, der er mødt op for at tænde et lys på stedet, forklarer, at hun er til stede af 'ren omsorg'.

»Det er tydeligt, at de unge er meget rystede. Det her sker jo ikke i Grenaa. Det er forfærdeligt,« lyder det.

Mandag blev den sigtede fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i surrogat på en ungdomsinstitution, da han er under 18 år gammel.

Udover sigtelsen for drab er han sigtet for forsøg på grov vold, da han ifølge anklageren har stukket ud med sin kniv mod en anden person, der ifølge politiet er ven til den afdøde.

Derudover er han sigtet for brud på knivloven.

Efter retsmødet kaldte anklageren sagen for »sindssyg tragisk.«

»En ung mand er i en sindssyg tragisk sag fængslet for grov vold med døden til følge. Det viser igen, hvor farligt det er at gå med kniv,« lød det fra anklager Jesper Rubow.

