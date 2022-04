Byen Østervrå har sammen med Flauenskjold i Vendsyssel nærmest været belejret af presse og politi efter mordsagen, hvor Mia Skadhauge Stevn blev dræbt.

Men i dag blev det geografiske gerningssted i hvert fald en lille smule mindre.

Den 36-årige mand, der har været sigtet, men på fri fod i sagen fik i dag sin sigtelse droppet af Nordjyllands Politi efter lige knap to måneders efterforskning af sagen.

»Når han ikke har en dyt med det at gøre, så er det jo synd for ham. Det er ikke sjovt at have siddende på sig i så lille en by, og det har heller ikke været sjovt for forældrene,« siger 66-årige Kirsten Kristensen, der bor i Østervrå, og fortsætter:

»Men jeg ville ikke hyre ham. Hvis jeg ellers kendte ham godt, og han ikke havde sager bag sig, så tror jeg måske godt, jeg kunne finde på det.«

Den 36-årige mand, der er håndværker, blev anholdt onsdag 9. februar, men blev allerede ved grundlovsforhøret 10. februar løsladt, mens sigtelsen mod ham blev opretholdt.

Den er blevet droppet i dag, efter Nordjyllands Politi har kortlagt hans færden og fundet ud af, han ikke har noget med drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende at gøre.

Også Marie Koch Hansen, der bor i byen er glad for, at mistanken over Østervrå nu er lettet.

»Det har fyldt meget. Jeg er begyndt at låse min dør om aftenen, når jeg er hjemme, og jeg plejer ikke at være utryg eller noget,« siger hun og fortsætter:

»Jeg tør heller ikke gå så langt væk med min hund mere, som jeg har gjort.«

Den 36-årige mand fra Østervrå, der har været sigtet i forbindelse med mordet på Mia Skadhauge Stevn er i dag blevet renset af Nordjyllands Politi for medvirken i sagen.

Men med dagens meddelelse fra Nordjyllands Politi ser det nu anderledes ud.

»Så tænker jeg, at der er mere trygt at være her, for så har han jo ikke været med til det. Man er ikke skyldig, før man er dømt,« siger Marie Koch Hansen, der har boet i byen siden 2009.

Og modsat Kirsten Kristensen, kunne Marie Koch Hansen sagtens finde på at hyre den 36-årige håndværker:

»Det er hans far, der rydder sne ved mig, og det skal han da heller ikke holde op med, bare fordi hans søn har været mistænkt,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kender ham ikke personligt men jeg tænker, at det her vil hænge ved et stykke tid. Men jeg tror på, at vi kommer videre alle sammen.«

B.T.s reporter på stedet har mødt den 36-årige udenfor hans bopæl. Han ønsker ikke at sige noget, men henviser til sin advokat.

Ifølge samme reporter har en politibil været forbi den nu tidligere sigtedes bopæl, men er kørt igen.