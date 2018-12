To studerende blev lørdag mindet med blomster og lys i landsbyen Imlil nær stedet, de blev fundet dræbt.

Flere hundrede mennesker mødte lørdag op i den marokkanske landsby Imlil for med blomster og lys at mindes de to dræbte kvinder, danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Det var netop i nærheden af byen Imlil, at de to kvinder på henholdsvis 24 og 28 år mandag blev fundet dræbt.

Ved seancen deltog både lokale og turister, skriver NTB.

De to kvinder var på en månedlang ferie i landet for blandt andet at vandre i Atlasbjergene.

De blev fundet dræbt nær deres telt i et populært turistområde.

De marokkanske myndigheder efterforsker dobbeltdrabet som terror. Myndighederne har anholdt fire personer, der mistænkes for drabene.

En blev anholdt tirsdag, mens de tre andre blev anholdt torsdag.

Da de blev pågrebet, var de ifølge det norske medie VG på vej med bussen til turistbyen Agadir. Med sig havde de angiveligt fire knive.

Fredag kom det frem, at myndighederne har foretaget yderligere ni nye anholdelser som led i efterforskningen.

Der er ifølge marokkansk politi tale om personer, der har forbindelse til de fire hovedmistænkte.

To videoer, der angiveligt viser drabet på en kvinde og fire mænd, der sværger troskab til Islamisk Stat, vurderes af Politiets Efterretningstjeneste (PET) til at være ægte.

Både dansk og norsk politi har sendt en betjent til Marokko. Det skal styrke samarbejdet på tværs af landene.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har fordømt dobbeltdrabet.

- Vi reagerer alle med forfærdelse, med afsky og med dyb sorg, sagde han torsdag.

Senere lørdag har det marokkanske advokatsamfund indkaldt til mindehøjtidelighed foran henholdsvis den norske og den danske ambassade i Marokkos hovedstad, Rabat.

/ritzau/