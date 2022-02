Mindst tre forretninger, der ligger ved området, hvorfra 22-årige Mia forsvandt natten til søndag, har leveret videomateriale til politiet.

Det bekræfter forretningerne Artistic Tattooing, Aalborg Exchange Money og Fisk & Skaldyr alle over for B.T.

Aalborg Exchange Money ligger placeret lige over for Netto-butikken, hvor Mia sidst er set.

Artistic Tattooing og Fisk & Skaldyr oplyser, at de udleverede videomateriale mandag formiddag.

Overvågningsbillede af Mia - fra Jomfru Ane Gade. Foto: Nordjyllands Politi

Fisk & Skaldyr oplyser, at man har set en bil, tilsvarende med den, politiet har offentliggjort billeder af. Men det var ikke muligt at spotte en nummerplade.

Tatoveringsforretningen har ikke ønsket at oplyse, hvad deres overvågning viser – men håber, den kan være brugbar i sagen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi om de tre videoer.

Men så sent som tirsdag eftermiddag appellerede politiet kraftigt til befolkningen om at indlevere materiale.

Politiet efterlyser denne bil, som Mia steg ind i på Vesterbro i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi

Det drejer sig om al videomateriale, der er optaget i Aalborg mellem klokken 03 og 10 søndag. Også unges festbilleder fra Jomfru Ane Gade har politiets interesse.

»Vi ved, at hun blev samlet op af en mørk bil kl. 06.09 ude foran supermarkedet Netto på Vesterbro,« siger lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, der understreger, at denne mørke bil fortsat er særdeles interessant for efterforskningen:

»Den mørke bil kører mod syd ad Vesterbro, men derefter ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvor bilen fortsætter hen. Og derfor er vi meget interesseret i at alle, der har videomateriale i deres bil, hjem eller andre steder og bor i Aalborg Kommune, straks sørger for at få det sikret.«

Frank Olsen opfordrer til, at man ser videomaterialet igennem og slår alarm til politiet, hvis man støder på noget bekymrende eller mistænkeligt i sine videoer.

»Ring hellere en gang for meget, end en for lidt. Vi skal nok sortere i henvendelserne,« lyder appellen fra vicepolitiinspektøren til offentligheden.