»Det er skræmmende at tænke på, at der går en rundt og slår fremmede ihjel.«

Sådan lyder det fra den 21-årige Amalie Yelli, efter en 80-årig mand søndag blev fundet dræbt i et udbrændt stuehus på Slagelse Landevej i Vemmelev på Vestsjælland, hvor der bor 3.000 indbyggere.

På den modsatte af siden vejen fra nedbrændte hus, der engang var gult, men som nu er farvet sort af sod, står Emma Yelli sammen med sin hest i en grøn indhegning. Hun fortæller, at hun ikke bor i huset, som ligger bag indhegningen, men har sin hest, Tøsen, gående der.

Hun bor dog kun cirka syv minutter fra gerningsstedet, og er - som resten af lokalsamfundet - chokeret over drabet på den 80-årige mand.

Der er lagt en blomst og tændt et lys for den afdøde 80-årige mand i Vemmelev ved Slagelse. Foto: Nils Meilvang Vis mere Der er lagt en blomst og tændt et lys for den afdøde 80-årige mand i Vemmelev ved Slagelse. Foto: Nils Meilvang

»Det er ulækkert at vide, at der er en, der går en rundt og slår folk ihjel og brænder boliger ned så tæt på. Vemmelev er så lille, og vi bor her på landet i rolige omgivelser, så det er klart, at man bliver chokeret, når sådan noget sker,« siger hun.

Parret, der bor på landejendommen, hvor Emma Yelli har sin hest gående, ønsker ikke at udtale sig, da B.T. banker på deres dør.

»Vi er lettere chokerede, så vi har ikke lyst til at sige noget,« lyder det fra dem. Samme svar får vi fra de øvrige nærmeste naboer til den afdøde 80-årige mand.

Tirsdag eftermiddag oplyste politiet på et pressemøde, at det arbejder ud fra en teori om, at drabet på den 80-årige mand er kædet sammen med to andre uopklarede drabssager, som har fundet sted på Vestsjælland indenfor de sidste fire måneder.

Derfor har Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi og Midt- og Vestsjællands Politi - de to politikredse, hvor drabene har fundet sted - valgt at slå efterforskningen sammen.

At samme person kan stå bag flere uhyggelige dødsfald, så tæt på hinanden i så kort en tidsperiode, har sat tankerne i gang hos Emma Yelli.

»Hvem bliver den næste? Hvornår finder man vedkommende, der har gjort det?«

Uvisheden gør hende nervøs.

»Man går da og tænker på, om man skal passe ekstra på,« siger hun.