En af de tre løsladte personer i den store terrorsag er blevet anholdt igen.

Det oplyser Københavns Politi.

'En af de løsladte personer i sagen, er i dag anholdt i en selvstændig sag vedrørende pågældendes opholdsgrundlag,' skriver politiet på Twitter.

Personen fremstilles lørdag i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

Det kommer til at ske for lukkede døre.

Ved en aktion onsdag blev 21 personer over det meste af landet blevet anholdt for skaffe remedier til at fremstille sprængstoffer og for forsøg på at skaffe skydevåben i en sag om forberedelse af terror i Danmark.

Otte personer blev fremstillet i Københavns Byret og en niende i Odense. Yderligere 13 personer blev løsladt efter den omfattende antiterror-aktion. De er dog fortsat sigtet i sagen.

