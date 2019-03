En mand, der blev dømt for at dræbe en anden mand for mere end ti år siden, skal endnu en gang på anklagebænken.

Denne gang er han tiltalt for at forsøge at voldtage to kvinder i Aalborg tidligt om morgenen den 21. oktober 2018. De to voldtægtsforsøg skete inden for 40 minutter.

Det viser et anklageskrift, som B.T. har set.

Første voldtægtsforsøg fandt i følge anklageskriftet sted i Aalborg omkring klokken 4.15, da manden forsøgte at voldtage en kvinde på gaden.

Han jagtede kvinden – blandt andet ved at løbe efter hende – indtil hun undslap ved at låse sig ind i en opgang.

40 minutter senere forsøgte den dømte drabsmand igen at gennemføre en voldtægt.

Klokken 4.55 stod manden, i følge anklageskriftet, i en baggård, og da kvinden passerede ham, greb han fat i hendes skuldre og arme, hvorefter han lagde hænderne om halsen på hende og klemte til.

Mens han klemte til omkring kvindens hals råbte han ’hold kæft’ og ’hvis ikke du holder op med at råbe, kvæler jeg dig’, fremgår det af anklageskriftet.

Herefter slæbte han sit offer hen ad jorden ved hive i hendes arme og hår, indtil han lagde sig oven på hende på et græsareal.

Det lykkedes dog kvinden at undslippe voldtægten, fordi hun bed manden i hånden og råbte så meget op, at vidner kom løbende hen til stedet.

Herefter stak den dømte drabsmand af.

Manden blev tiltalt ved retten i Aalborg den 21. februar og står anklaget for to voldtægtsforsøg.