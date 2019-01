Dele af et tag eller presenning fra et godstog har ramt et lyntog på vej over Storebælt. Seks meldes dræbt.

Der er onsdag morgen sket en alvorlig togulykke på lavbroen over Storebælt. Seks personer har ifølge DSB mistet livet, mens det ikke er oplyst, hvor mange der er kommet til skade.

Både politi og ambulancer er på stedet. Det samme er Havarikommissionen.

- Vi er lige ankommet til stedet og skal i gang med de sikkerhedsmæssige undersøgelser. Det vil ske, så snart den første linje med at redde liv og sikre værdier er afsluttet, siger Bo Haaning, havariundersøger.

Bo Haaning er også souschef for Havarikommissionen.

Ulykken er sket på lavbroen omkring klokken 07.35, og siden har der været arbejdet på stedet.

Det er dele af et tag eller presenning fra et godstog, som rev sig løs og ramte passagertoget. Det bekræfter Banedanmark.

Det er uklart, hvor store dele der er tale om.

Godstoget, der transporterede øl, og lyntoget kørte i hver sin retning.

Det er via lavbroen, at togene kører over broen.

Som følge af togulykken holder alle tog onsdag formiddag også stille mellem Korsør og Nyborg.

Kort efter ulykken opfordrede Fyns Politi alle bilister på ruten mod broen til at køre ind til siden og give plads til udrykningen. Bilister er samtidig blevet bedt om ikke at køre mod Nyborg på Fyn ad motorvejen.

Trafikken over Storebælt har fra midt på natten ved 04-tiden været lukket for biler på grund af kraftig blæst.

Det er usædvanlig kraftig sidevind, der er årsag til, at broen har sænket bommene og stoppet biltrafikken.

Der var oprindeligt udsigt til, at broen kunne åbne for biltrafik igen ved 11-tiden. Efter togulykken skriver Vejdirektoratet på Twitter, at broen "kan være lukket for biltrafik i længere tid", og at der er "ukendt tidshorisont for genåbning.

Der er ingen prognose for, hvornår togene igen vil køre. Da der er lukket for biltrafik på broen, vil der ikke blive indsat togbusser, oplyser DSB.

/ritzau/