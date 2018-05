Sympatitilkendegivelserne er væltet ind, efter justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede Josue Medina Vásquez natten til torsdag angiveligt blev udsat for en hadforbrydelse og vold.

En af de mange, der har taget afstand fra hadforbrydelsen er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Overfaldet fandt sted natten til torsdag omkring klokken 03:30 på LA-Bar i indre København.

’Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue’, skriver statsministeren på Twitter efterfulgt at en hjerte-emoji.

Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) May 17, 2018

En slovensk ishockey-fan er varetægtsfængslet frem til 30. maj og er sigtet for hadforbrydelse og vold.