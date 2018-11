Statsminister Lars Løkke Rasmussen er meget tilfreds med Højesterets afgørelse i sagen mod LTF-bandelederen.

Tirsdag blev Shuaib Khan af Højesteret dømt til udvisning fra Danmark.

En sag om trusler mod en betjent kostede den formodede leder af banden Loyal To Familia en udvisningsdom, der gælder de næste seks år.

Afgørelsen vækker glæde hos statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Vi vil ikke finde os i, at folk, der ikke er danskere i deres udgangspunkt, kan begå voldsom kriminalitet i Danmark og så bare blive hængende.

- Det er altså en misforståelse af, hvad menneskerettigheder går ud på. Så jeg er endog meget tilfreds med den dom, der er faldet i Højesteret, siger han.

Højesteret kom frem til et andet resultat end både byret og landsret.

Her blev Shuaib Khan kun idømt en betinget udvisning.

Fra 2003 til 2017 har Shuaib Khan fået 13 domme, hvoraf størstedelen handler om personfarlig kriminalitet. Den hårdeste af dommene omfatter en straf på otte års fængsel for dødsvold med 14 knivstik i Aalborg.

Domstolene havde hidtil afvist at udvise Shuaib Khan på grund af hans tilknytning til Danmark. Han er født i Danmark, og han har senest været i Pakistan i 2007.

I afgørelsen lagde Højesteret blandt andet vægt på Khans lange historik som kriminel.

Højesteret mener, at der er risiko for, at han atter vil begå personfarlig kriminalitet, hvis han ikke udvises, ligesom retten mener, at han ikke er uden forudsætninger for at klare sig i Pakistan.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er ligeledes tilfreds med Højesterets dom.

- Jeg er meget tilfreds med, at han (Shuaib Khan, red.) nu er udvist fra Danmark.

- I forvejen har vi set en tendens til, at flere og flere er blevet udvist. Nu har Højesteret med dommen sat en standard for, hvordan man skal se på det.

- Jeg skal ikke tolke på, hvordan det rent juridisk vil udvikle sig, men når det her fører til en udvisningsdom, så har Højesteret virkelig sat en retning, siger Søren Pape Poulsen.

Justitsministeren håber, at afgørelsen vil få en præventiv effekt, så andre vil tænke sig om, inden de begår lignende kriminelle handlinger.

- Det her er et signal til de folk, der vil gøre landet utrygt, om, at de ender med at blive udvist herfra, også selv om de har boet her i hele deres liv, siger han.

Shuaib Khans advokat, Michael Juul Eriksen, lod efter dommen tirsdag forstå, at han og hans klient vil overveje at indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har stor tiltro til, at menneskerettighedsdomstolen i så fald vil komme frem til samme konklusion som Højesteret.

- Ja, det har jeg en klar forventning om. Og det har jeg, fordi jeg har stor tillid til vores Højesteret, og den fortolker dansk lovgivning også op mod de konventioner, vi er forpligtet af, siger han.

