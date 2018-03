Øverst i videoen kan du se, hvordan demonstrationen forløber indtil videre.

Der er massivt politiopbud i Mjølnerparken, hvor Lars Løkke Rasmussen (V) og en række andre ministre er til stede for at fremlægge regeringens ghettoudspil.

I forbindelse med fremlæggelsen af regeringens ghettoudspil, har formanden og næstformanden for afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken arrangeret en fredelig demonstration for at vise deres utilfredshed.

Selvom vagthavende ved Københavns Politi tidligere på morgenen fortalte BT, at man fra politiets side forventer at demonstrationen kommer til at forløbe ganske stille og roligt, har man alligevel valgt at møde op i Mjølnerparken med et massivt politiopbud.

»Der er absurd meget politi. Der holder politibiler på alle stier, der leder ind til boligområdet,« fortæller BTs medarbejder på stedet, som har set mindst 10 politibiler i området.

Han fortæller desuden, at der er langt flere politibetjente, end der er politikere og pressefolk tilsammen.

Omkring klokken 10.45 er der ifølge BTs mand på stedet mødt godt 50-60 demonstranter op i Mjølnerparken. Indtil videre forholder de sig dog ganske stille og roligt.

»Demonstranterne er blevet guidet væk fra pladsen og om bag en politiafspærring for at gøre plads til ministerbilerne. Der foregik ganske fredeligt og uden sure miner.«

Klokken 11.00 er ministrene stadig ikke ankomme til Mjølnerparken, men demonstrationen er så småt gået i gang. De fremmødte demonstranter råber blandt andet: 'Ligheden for loven' og 'støt frem for straf'.

De mener nemlig, at de elementer af ghettoudspillet, der allerede er offentliggjort, er i strid med grundloven.

Oprørte demonstranter

Da politikerne kort efter klokken 11.00 ankom til Mjølnerparken, skiftede stemningen blandt demonstranterne.

»Da politikerne ankom for lidt tid siden, gik de op til afspærringen for at hilse på demonstranterne, men her blev de mødt af tydeligt oprørte demonstranter,« siger BTs medarbejder på stedet.

Han fortæller, at sikkerhedsfolk i civilt tøj guidede politikerne cirka 50 meter væk fra demonstranterne, der blandt andet råbte: 'Ingen racister i vores gader'.

Politiet valgte herefter at flytte demonstranterne til et andet område. Politiet står nu foran, bagved og på siderne af demonstranterne.

»Demonstranterne fik at vide, at politiet skal være på tæt hold, så demonstranterne ikke farer vild. Hertil grinte de bare og sagde: 'Vi bor her'. Men de følger med og gør, som der bliver sagt,« siger BTs medarbejder på stedet.

