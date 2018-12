Afsky og forfærdelse.

Sådan lyder den samstemmende reaktion fra såvel statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans norske kollega, Erna Solberg, efter at det sent onsdag kom frem, at drabene på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Atlasbjergene i Marokko efterforskes som en terrorhandling

»Det, der skulle være en ferierejse blev til et mareridt. To uskyldige mennesker er blevet dræbt på bestialsk vis,« sagde en tydeligt berørt Lars Løkke Rasmussen (V), da han mødte pressen i spejlsalen i Statsministeriet.

I alt fire personer er nu anholdt i sagen. En af dem menes at have forbindelse til en ekstremistisk gruppe.

»Der er ingen, der har taget ansvar for denne handling. Men i lyset af den anholdtes tilknytning og den måde, drabet er sket på, vurderer myndighederne, at man skal efterforske det her som terror,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

»Der florerer en fuldstændig forfærdelig video på nettet, som angiveligt viser drabet på en af kvinderne, men det er ikke en video, der er verificeret,« sagde han videre.

B.T. har set videoen, der onsdag aften blev delt flere steder på sociale medier, og som er ubeskriveligt barsk. Politiets Efterretningstjeneste arbejder - i samarbejde med både norske og marrokanske myndigheder - på at bekræfte dens ægthed.

Danmarks ambassadør i Marokko befinder sig ifølge statsministeren i Marrakesh og har en tæt dialog med marokkanerne om sagen.

Også i Norge vækker angrebet forfærdelse.

»Dette er et brutalt og meningsløst angreb på uskyldige, som vi møder med afsky og fordømmelse. Maren Ueland og Louise Vesterager Jeppesen mistede livet alt for tidligt på en brutal måde. Vores tanker og medfølelse går til deres familier og venner i sorg,« siger Norges statsminister Erna Solberg i en udtalelse torsdag.

Hun understreger, at de skyldige skal stilles til ansvar.

»Vi har tillid til, at de marokkanske myndigheder gør sit ypperste for at pågribe de ansvarlige for drabet og stiller dem til ansvar for det. Fra norsk side kommer vi til at bistå de marokkanske myndigheder,« siger hun.