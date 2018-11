En mand forklarer, at han fik taget billeder foran Novo Nordisks hovedsæde som led i et løgnagtige dække.

Det er en brødebetynget ung mand, der torsdag i Retten på Frederiksberg afgiver forklaring i en usædvanlig sag om bedrageri og udnyttelse.

Manden er tiltalt for at have bildt en lang række kvinder ind, at han var dødeligt syg af kræft og manglede penge til dyre behandlinger i udlandet. I et af tilfældene overførte en kvinde 700.000 kroner.

Udadtil fremstod han tjekket og som en person, der havde styr på tilværelsen med forskerstilling hos Novo Nordisk, dyre middage og hurtige biler.

Men det hele var bygget på en hær af løgne. Den 26-årige mand var ikke syg, og pengene gik til at opretholde facaden.

Det erkender han i retten, da anklager Mads Frandsen indleder sin afhøring:

- Har du arbejdet for Novo Nordisk?

- Nej.

- Tjente du 70.000 i måneden?

- Nej.

- Ejede du en Tesla?

- Nej.

- Har du nogensinde forsket i enzymer?

- Nej.

- Har du arbejdet som læge?

- Nej.

- Er du uddannet læge?

- Nej.

- Er det historien?

- Ja. Det er historien.

I alt er han tiltalt for at have bedraget kvinderne for omkring en million kroner. Men det er ikke kun bedrageri, han er tiltalt for.

Han fik en af kvinderne til at tilbyde fremmede mænd seksuelle ydelser for penge.

Pengene skulle gå til hans falske sygdomsforløb, når kassen var ved at være tom. Derfor er han også tiltalt for rufferi.

- Jeg foreslog hende, at det kunne være en idé. Men hvis hun ikke ville, skulle hun selvfølgelig ikke gøre det. Jeg tror, at det var en fælles fantasi, vi havde.

Den tiltalte stillede sin bolig i Brønshøj ved København til rådighed til stævnemøderne.

Til en af kvinderne forklarede han, at han skulle kræftbehandles i Ungarn. På et tidspunkt gik løgnen på, at han skulle til et hospital i London, fordi han kunne mærke, at en af kvinderne blev mistænksom.

Han forklarer, at han faktisk tog til London.

- Men det var på weekendture med nogle af de andre piger, fortæller han.

Til kvinderne sendte han billeder, hvor han havde hospitalstøj på, mens han lå i en seng på sygehuset.

Problemet var, at han aldrig var indlagt. Tøjet og sengen havde han fået adgang til, fordi han på daværende tidspunkt studerede til sygeplejerske.

Og til at underbygge sin forklaring om, at han var ansat i en forskerstilling hos Novo Nordisk, har han også været kreativ.

- Jeg tog ud til Novo Nordisk, hvor jeg fik taget billeder foran bygningen. Der blev også taget billeder fra et laboratorie, men det var gennem min uddannelse.

Manden nægter sig skyldig, men erkender de faktiske forhold.

Dommen ventes senere i november.

/ritzau/