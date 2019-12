En ældre vindmølle er løbet løbsk på Mors. Politiet har afspærret en vej af frygt for, at vingerne falder af.

En ældre vindmølle er løbet løbsk på Mors. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

- Løbsk vindmølle nordvest for krydset Næssundvej og Vilsundvej, skriver politiet natten til mandag.

Næssundvej er derfor spærret for færdsel mellem Harrehøjvej og Vildsundvej af frygt for at vingerne kan blæse af vindmøllen.

Politiet oplyser på Twitter, at folk fra Hjemmeværnet er tilstede i området, og at der ikke er nogen tidshorisont for, hvornår situationen er løst.

Der er tale om en vindmølle på 175 kilowatt af mærket DWP. Vindmøllen er opstillet i 1986.

Den er omkring 30 meter høj, oplyser vagtchef Jan Nørrum fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet ved endnu ikke, hvad der er årsag til, at vindmøllen er løbet løbsk.

En lignende mølle blev fjernet fra samme sted i 2015 på grund af samme problem, oplyser politiet på Twitter.

Dengang endte det med at toppen af vindmøllen blev revet løs og faldt ned. Ingen kom til skade.

/ritzau/