Morfar var fortvivlet over retssag om samværsret til hans barnebarn og dræbte sin ekssvigersøns advokat.

Når borgere skal inden for i de største retsbygninger i landet, foregår det med gennemlysning af overtøj, tasker, og personen skal gå gennem en metaldetektorkarm.

Disse sikkerhedsforanstaltninger blev indført i efterdønningerne af en tragisk hændelse i Københavns Byrets fogedsagsafdeling den 16. december 2014.

Her dukkede den dengang 67-årige Jørgen Saugsted op bevæbnet med et oversavet haglgevær. Advokat Anders Lindholdt blev skudt og dræbt. Saugsteds tidligere svigersøn blev ramt, men overlevede.

Nu er Jørgen Saugsted død under sin afsoning af den livstidsdom, som Højesteret stadfæstede i sommeren 2016. Det skriver Ekstra Bladet fredag efter at have fået dødsfaldet bekræftet fra Saugsteds familie.

Kriminalforsorgen bekræfter over for Ekstra Bladet og over for Ritzau, at en indsat er fundet død i sin celle i Herstedvester Fængsel 27. februar. Grundet reglerne om tavshedspligt kan myndigheden ikke bekræfte identiteten på den afdøde.

Jørgen Saugsteds datter og hans tidligere svigersøn lå i 2014 i en strid om samværsret til deres fælles barn, Jørgen Saugsteds barnebarn. Ved et retsmøde i fogedretten den 16. december mødte Jørgen Saugsted med fuldmagt på vegne af sin datter.

Han var bevæbnet med sin jagtriffel, som han dagen inden havde savet løbet af. Han havde også en diktafon, som optog hele forløbet, hvor der blev affyret seks skud.

Da sagen blev behandlet ved Østre Landsret fortalte Jørgen Saugsteds datter, at samværssagen havde påvirket hendes far voldsomt.

På lydoptagelsen fra skyderiet kunne man ud over skuddene høre, hvordan der opstod panik, råben og skrigen. Man hørte også, hvordan ekssvigersønnen bad for sit liv.

- Jørgen, jeg lover at lade dem være. I vinder sagen, lød det blandt andet fra manden.

- Nej, det gør du jo ikke, svarede Jørgen Saugsted, som i retsbygningens reception affyrede de to sidste patroner mod svigersønnen. Patronerne var - har Saugsted forklaret - tiltænkt ham selv.

/ritzau/