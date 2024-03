Da kvindemorderen Peter Madsen i oktober 2020 flygtede kortvarigt fra Herstedvester Fængsel, fik det ikke kun følger for ham selv bagefter.

Reglerne for livstidsdømte blev strammet på flere områder, og også for den netop afdøde livstidsfange Jørgen Saugsted nåede det at få ubehagelige konsekvenser.

Den 76-årige mand, der i 2014 skød og dræbte en advokat i fogedretten i København, blev tidligere på ugen fundet død i sin celle i Herstedvester.

»Min far blev kort før sin død kørt med ambulance til hospitalet med mistanke om en blodprop i hjertet. I den forbindelse forsøgte vi samtidig at få ham screenet for mulig tarmkræft, når han alligevel var på hospitalet,« fortæller hans datter Linda Saugsted til B.T.

»Hospitalet sagde ja til undersøgelsen for tarmkræft, men fængslet satte en stopper for det i den situation, fordi man efter alt det med Peter Madsen havde strammet sikkerheden fuldstændig og ikke mente på det tidspunkt at have nok fængselsbetjente til at bevogte min 76-årige far imens,« fortsætter hun.

Så sent som en uge før faderens død skrev hun en bekymret mail til Kriminalforsorgen i et forsøg på at kunne få gennemført screeningen af sin far:

»Jeg lyder muligvis hård i tonen, når jeg formulerer mig, men det hele bunder i, at hvis denne behandling af ham fortsætter, ender det med, at han dør i jeres varetægt,« lyder det i mailen.

Forud for det havde Kriminalforsorgen understreget, at Jørgen Saugsted trods sit ubehag ved at være iført håndjern eller transportbælte ved en ny transport til hospitalet, gerne ville stille med ledsagere til de nødvendige undersøgelser, men at man var nødt til at overholde sikkerhedsreglerne for livstidsdømte uden udgang.

Det er nu besluttet, at liget af den døde livstidsfange skal obduceres på begæring af Vestegnens Politi.

Resultatet skal blandt andet bruges af Styrelsen for Patientsikkerhed til at vurdere, om »der er et tilsynsaspekt« i forhold til varetagelsen af livstidsfangens helbredsmæssige forhold som indsat i Herstedvester.

Kriminalforsorgen bekræfter over for B.T. dødsfaldet i Herstedvester Fængsel, men afviser at kommentere sagens omstændigheder nærmere:

»Vi kan af hensyn til reglerne om tavshedspligt ikke komme ind på de nærmere omstændigheder omkring hverken dødsfaldet eller den afdødes helbred.«

»Alle indsatte har adgang til sundhedsbehandling i Kriminalforsorgens institutioner. Hvis det er lægefagligt nødvendigt, skal de indsatte behandles uden for institutionerne af en speciallæge eller på hospital. Dette forudsætter, at de indsatte accepterer de sikkerhedsmæssige betingelser for at modtage behandlingen,« tilføjer Kriminalforsorgen.

Ved skyderiet i fogedretten i København 16. september 2014 dræbte Jørgen Saugsted en advokat og invaliderede samtidig sin ekssvigersøn.

Han besluttede sig for at skyde i byretten med en oversavet jagtriffel, fordi han håbede at hjælpe sin datter i en fastlåst og bitter samværssag, der kørte omkring barnebarnet.

Det blodige skyderi ramte dog ikke kun svigersønnen og hans advokat, men i høj grad også gerningsmandens egen familie.

Udover at han selv kom til at tilbringe resten af sine dage bag tremmer, endte skyderiet også med, at datteren i dag har mistet forældrerettigheden til sin søn, der er anbragt i familiepleje.

