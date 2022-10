Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På mirakuløs vis overlevede den svært kvæstet kvinde 31 timer på bunden af en mineskakt, inden hun blev fundet af tilfældige forbipasserende i skoven.

Kort tid inden det fatale skub ned i det sorte hul i det øde skovområde ved den svenske by Norberg, blev kvinden voldtaget i en bil.

Nu er 41-årige Taher Amini blevet idømt fængsel på livstid for drabsforsøg og voldtægt.

Det skriver de svenske aviser Expressen og Aftonbladet.

»Han sagde, at jeg skulle dø i hullet,« har den unge kvinde forklaret i retten.

Forklaringen afgav kvinden under retssagen mod Taher Amini i Västmanlands tingsrätt.

Kvindens vidneudsagn mindede mest om en skrækfilm, som hun selv kaldte sin historie.

Især de gruopvækkende detaljer om, hvad der skete på parkeringspladsen i skoven ved Norberg har fået flere til at gyse.

Ifølge kvinden lærte de to hinanden at kende på et svensk asylcenter.

20. april i år besøgte den nu dømte mand den unge kvinde på det asylcenteret, hvor hun boede. Han lovede at hjælpe hende med hendes wi-fi, der var gået i stykket. Under påskud af at ville hjælpe og skulle købe ting til routeren satte kvinden sig ind i gerningsmandens bil.

Men i stedet for at køre til byen Örebro satte Taher Amini kurs mod skoven i Norberg.

Kvinden fortalte i retten, at Taher Amini ville have, at de to skulle gifte sig for, at han kunne få svensk opholdstilladelse.

Men kvinden ville ikke giftes med den 41-årige mand.

Her kom de to ifølge kvinden op at skændes, da han forsøgte at overtale hende til giftemålet i bilen.

Og efter kort tid gik det helt galt, da han beskyldte hende for at være ham utro, selvom de ikke var i et forhold.

Kvinden forsøgte at flygte ud af bilen. Men Taher Amini overmandede hende og slæbte hende ind i bilen igen, hvor han nu ifølge retten voldtog og slog den unge kvinde.

Bagefter blev kvinden trukket ud af bilen og ind i skoven.

Ved mineskakten, der ligger i gå afstand fra parkeringspladsen, blev hun skubbet ned i det sorte hul.

Et faldt på 24 meter.

Ifølge anklagemyndigheden opdagede Taher Amini, at kvinden ikke døde af faldet.

Det fik ham til at kaste sten ned i hullet for at ramme kvinden, der lå på bunden. Herefter forlod han gerningsstedet.

31 timer senere kom to personer tilfældigt forbi mineskakten på en vandretur.

De hørte kvindens kald på hjælp og fik tilkaldt politiet.

Kvinden blev løftet op af hullet med en helikopter og blev fragtet til hospitalet.

»Det er en alvorlig forbrydelse, fordi Taher Amini har brugt vold og trusler, der var af en særlig farlig karakter, og han udviste særlig hensynsløs brutalitet, da der var tale om vold og trusler gentagne gange. Samtidig skete forbrydelsen på et ensomt og farligt sted,« står der i dommen.

Taher Amini har under hele retssagen nægtet sig skyldig.

Udover fængselsstraffen på livstid blev han også udvist af Sverige for bestandig.