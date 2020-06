Efter 10 retsmøder og 50 vidneforklaringer faldt der søndag dom i sagen mod den 28-årige James Schmidt, der var tiltalt for tre drab.

»Thi kendes for ret, tiltalte James Schmidt straffes med fængsel på livstid.«

Sådan lød det fra retsformand Karsten Henriksen i Københavns Byrets retssal 41 søndag, efter at samtlige dommere og nævninge havde stemt for en livstidsdom til den 28-årige mand fra Sydsudan for to drab begået i marts sidste år.

Forinden havde et enigt nævningeting kendt James Schmidt skyldig i drabene på 81-årige Inez Hasselblad 7. eller 8. marts 2019 og 80-årige Peter Jensen Olsen 2. marts 2019 og lagde blandt andet vægt på sagens vidneforklaringer, bevismaterialet i form af blandt andet dna-spor og James Schmidts utroværdige forklaringer.

I sagens forhold tre, der omhandlede drabet på 82-årige Eva Hoffmeister 5. februar 2019, blev James Schmidt frikendt. Eva Hoffmeister var blevet kremeret, da efterforskningen af sagen begyndte, og det har derfor ikke være muligt at foretage en obduktion af hende.

Derfor kunne nævningetinget heller ikke afvise, at Eva Hoffmeister rent faktisk var død af naturlige årsager i modsætning til både Inez Hasselblad og Peter Jensen Olsen. Her viste en obduktion af de to, at de var døde ved kvælning.

»Vi lægger vægt på, at der ud over ligsynet ikke er foretaget obduktion,« lød det fra retsformand Karsten Henriksen med henvisning til Eva Hoffmeister, og at der ikke er klare beviser for, at den ældre kvinde blev slået ihjel.

Samtidig var der ifølge retsformand Karsten Henriksen i »bevisførelsen ingen konkrete holdepunkter for, at tiltalte har været i lejligheden,« som anklager Søren Harbo ellers har advokeret for.

Det betyder fængsel på livstid Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.

I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel.

Tidligst efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt. Det er kriminalforsorgen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra fængslet, hvor den dømte afsoner.

Hvis kriminalforsorgen skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse afvises. Dette kan afsoneren indbringe for retten efter 14 år.

Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.

På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag tremmer. To nuværende afsonere har således siddet i over 30 år.

Det drejer sig om henholdsvis Naum Conevski, der i 1984 likviderede to unge mænd på Amager, og Seth Sethsen, der året efter begik rovmord på en taxichauffør i Albertslund. Kilder: Kriminalforsorgen og Ritzau

'I tager min frihed'

James Schmidt benyttede lejligheden til at komme med en sidste bemærkning, inden retten trak sig tilbage for at afgøre, hvilken straf han skulle have.

»Vi står her på den syvende dag. Guds dag, og så får jeg en dom for noget, jeg ikke har gjort. Jeg vil indbringe dommen for den højeste instans, hvis det bliver muligt,« lød det fra ham, inden han fortsatte:

»Det er ikke fair at beskylde mig for drabet på nogen. Højesteret har lukket mig ud i samfundet. Jeg har fået mig en kæreste, og alt det er taget fra mig i dag. Og så forsøger I at tage min frihed resten af livet,« lød det videre fra James Schmidt, efter anklager Søren Harbo havde argumenteret for en livstidsstraf og desuden læst op af en mentalerklæring.

Den konkluderer, at der er 'meget høj risiko' for, at den 28-årige igen vil begå personfarlig kriminalitet, og Retslægerådet anbefalede derfor, at James Schmidt blev idømt en forvaringsdom.

I mentalerklæringen beskrives han som impulsstyret, svært narcissistisk, afvigende, grænsesøgende og med gennemgribende psykopatiske træk.

Malene Hasselblad: 'Endelig føler jeg ro'

Det var Malene Hasselblad, der i første omgang bemærkede, at der var noget mystisk i forbindelse med hendes mor, Inez Hasselblads, død. Dagen efter dødsfaldet konstaterede hun, at moderens dankort var blevet misbrugt.

Efterfølgende rullede sagen, og både Peter Jensen Olsens dødsfald en uge tidligere og Eva Hoffmeisters dødsfald en måned forinden blev hevet ind i efterforskningen.

Malene Hasselblad har selv været til stede ved alle retsmøder, fordi hun gerne ville »se ham i øjnene«, og det var derfor en lettet Malene Hasselblad, der kunne forlade retslokalet søndag, efter hendes mors drabsmand havde fået livstid.

Malene Hasselblad foran Københavns Byret.

»Det kunne ikke have været anderledes. Jeg har ikke på noget tidspunkt kunnet føle ro i den her proces, fordi jeg ikke kunne være sikker på, om han fik livstid. Men det kan jeg nu, og jeg føler mig sikker på, at det forbliver sådan,« siger hun og henviser til, at James Schmidt har anket dommen.

Men trods af den strenge straf ærgrer hun sig over, at James Schmidt blev frikendt for drabet på Eva Hoffmeister.

»Det er jeg trist over. Det er sørgeligt. En ting er min retfærdighedssans, men også for de pårørende til hende,« siger hun.

James Schmidt kendes desuden skyldig i forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med Peter Jensen Olsens død, hvor det ikke lykkedes ham at finde eller misbruge offerets betalingskort.

Hertil kendes han skyldig i at have misbrugt både Inez Hasselblads og Eva Hoffmeisters betalingskort. Et forhold, han har erkendt, fordi han efter eget udsagn tilfældigt fandt de to kort.