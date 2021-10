En 44-årig mand, der er idømt livstid for to drab på Vestsjælland, har til politiet sagt, at han ved, hvem der i 2016 slog 17-årige Emilie Meng ihjel.

Det kommer frem i fjerde afsnit af Discovery+-dokumentarserien 'Nogen ved noget om Emilie Meng', der handler om den uopklarede drabssag fra Korsør.

To mænd på henholdsvis 36 og 44 år blev i 2020 idømt livsvarigt fængsel ved retten i Næstved for drabene på den 68-årige møntsamler Kiehn Georg Andersen og 80-årige Poul Frank Jørgensen.

De samme to mænd har været i politiets søgelys i forbindelse med drabet på Emilie Meng, og under retssagen kom det frem, at den ene har udtalt sig til politiet omkring drabet.

Af retsbogen, som refereres i dokumentaren – og som B.T. er i besiddelse af – fremgår det, at den ældste af de dømte fortalte om det uopklarede drab fra Korsør, da han sad på bagsædet af en politibil 24. juni 2019.

Under transporten fortalte han, at han skulle have mødtes med Emilie Mengs drabsmand samme aften klokken 19, og at han der ville slå drabsmanden ihjel.

Den 44-årige drabsdømte mand er selv fra Korsør, hvor han boede, indtil han i 2019 blev anholdt og sigtet for drabene på de to ældre mænd.

I begge sager blev der sat ild til ofrenes hjem, og ved det ene af drabene blev liget – ligesom i Emilie Meng-sagen – anbragt i en sø ved en nedlagt grusgrav.

Liget af 68-årige Kiehn Georg Andersen blev fundet i Blæsinge Grusgrav. Foto: Discovery+

Den 36-årige havde ved anholdelsen bopæl i Sneslev, der ligger 18 kilometer fra Regnemarks Bakke, hvor Emilie Meng blev fundet.

Tidligere har det været fremme, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har interesseret sig for makkerparret i relation til drabet på Emilie Meng, blandt andet fordi den 44-åriges mor havde en hvid Hyundai, der mindede om den, som ifølge politiet kan ses på overvågningskameraet fra Korsør Station i det tidsrum, hvor Emilie Meng forsvandt.

Familien til den 44-årige har siden afkræftet, at der skulle være tale om samme model, idet politiet efterlyser en lys model i30, og morens bil var den en noget mindre model i10 af ældre dato.

I dokumentarserien undersøger de to journalister Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard Larsen en række mulige tip og spor i den fem år gamle uopklarede sag.

Jack Andersen, søn til afdøde Kiehn Georg Andersen, var til stede i retten og hørte, da den 44-årige blev spurgt ind til hans kendskab til Emilie Mengs morder.

Som led i deres undersøgelse skriver de et brev til den 44-årige drabsfængslede mand, hvor de spørger til hans mulige viden om drabet på Emilie Meng. I et håndskrevet brev svarer han, at hverken han eller hans medtiltalte er under mistanke for drabet på Emilie Meng.

»Jeg har på intet tidspunkt været mistænkt i Emilie Meng-sagen,« skriver han i brevet, der bliver læst op i programmet.

Han fortæller, at de begge har et alibi for 10. juli 2016, hvor Emilie Meng forsvandt. Den 36-årige boede dengang i Sverige, og den 44-årige selv sad ifølge brevet i kørestol på grund af sygdom og kunne derfor ikke have begået drabet.

Den 44-årige svarer dog ikke på, hvorfor han i 2019 sagde til betjentene, at han vidste, hvem der slog Emilie Meng ihjel.

Begge de to livstidsdømte har anket deres dom til frifindelse. Sagen mod dem skal køre ved landsretten i begyndelsen af 2022.

Fjerde afsnit af 'Nogen ved noget om Emilie Meng' kan ses fra onsdag formiddag på Discovery+.