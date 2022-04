42-årige Jess Brønnum blev 12. oktober 2021 idømt fængsel på livstid for drabet på Cem Kaplan og tre drabsforsøg.

Nu skal sagens hovedperson i retten igen, selvom han for kort tid siden fik en livstidsdom.

For under et år siden blev Jess Brønnum ved retten i Hillerød dømt for at trykke aftrækkeren i bund på en halvautomatisk Zastava, der var rettet mod en sort Audi. I bilen sad fire NNV-medlemmer, heriblandt det 38-årige toneangivende medlem af NNV Cem Kaplan. Drabet blev startskuddet til en krig mellem Bandidos og NNV.

Til efteråret starter sidder Bandidos-rockeren igen på anklagebænken, hvor han er tiltalt sammen med to andre mænd for ulovlig tvang og trusler mod en slagter på Nørrebro. Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge anklageskriftet troppede den bredskuldrede Bandidos-rocker op sammen med kammerat i en slagterforretning på Nørrebro i København 3. april 2020.

Den 42-årige rocker havde på dette tidspunkt været på fri fod i lidt over i et år. Straks genoptog han sit gamle erhverv som inkassator. En særdeles brutal en af slagsen, viser hans tidligere domme.

De to var sendt af den tredje tiltalte i sagen, der angiveligt havde et finansielt udestående med slagteren på Nørrebro. Den tredje tiltalte driver en kreaturhandel på Sjælland.

Ifølge politiet gik rockeren og vennen ind i butikken. Her skulle Jess Brønnum angiveligt have rettet en pistollignende genstand mod offerets tinding og sagt, at offeret skulle betale de penge, som han skyldte kreaturhandleren.

Den anden tiltalte holdt vagt ved forretningens dør, mens Brønnum forsøgte at få pengene kradset ind. De tre er tiltalt efter straffelovens paragraf 260 og 266, der handler om ulovlig tvang og trusler på livet.

Det er ikke første gang, at den 42-årige Bandidos-rocker skal i retten for særdeles brutale inkassometoder.

Ifølge Ekstra Bladet blev han i 2014 dømt for først at klippe en finger af en pusher og senere sætte ild til offerets hus. Dengang fik Jess Brønnum fire og et halvt års fængsel for de alvorlige forbrydelser.

Det fremgår af anklageskriftet, at den 42-årige livstidsdømte rocker er tiltalt for yderligere to forhold. Det fremgår af sagens anklageskrift, at han skulle have befundet sig i en bilvaskehal i Hillerød 9. december 2020. Ifølge politiet havde Jess Brønnum både en foldekniv og knojern på sig, da han blev stoppet.

Den 42-årige Bandidos-rocker nægtede sig skyldig under drabssagen i Hillerød, og han ankede på stedet sagen til landsretten.