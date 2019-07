En eller flere højreradikale personer kan stå bag potentiel livsfarlig sabotage mod politiker Erik Schaller, hvis bil i ly af mørket mandag har fået løsnet alle møtrikkerne på højre forhjul.

49-årige Erik Schaller, som er kommunerådsmedlem for det danske mindretalsparti SSW og 2. viceborgmester i Skovlund (Schafflund) vest for Flensburg, blev i marts udsat for trusler fra en eller flere anonyme højreradikale.

Det skete i forbindelse med, at han arrangerede en tur til koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz.

Han er overbevist om, at sabotagen mod hans bil, der blev udført få timer før, han sammen med sin familie skulle køre langt på ferie, kommer fra samme kant.

Erik Schaller siger til B.T.:

»Jeg fik det her anonyme opkald i marts. Det hele foregik på tysk. Han sagde til mig: 'Du kan godt spare dig turen til Auschwitz. Venstreorienterede svin som dig skal vi nok få udryddet'.«

Erik Schaller lod sig dog ikke skræmme.

Tværtimod gav det ham endnu mere motivation til at gennemføre turen til Auschwitz for at udbrede kendskabet til historien og følgerne af nazismen. 33 personer i alderen 18-80 år deltog i turen.

Men med sabotagen mod hans og familiens bil mandag oplever han nu igen, at nogen er ude efter ham.

»Jeg kan ikke forestille mig, det er drengestreger. Vi har ikke sådan nogen klaphatte her i Skovlund. Jeg kan kun tro, at det fører tilbage til truslerne i forbindelse med Auschwitz-turen. Vores 'kære' højrefløj drejer jo bare mere og mere til højre og går amok,« siger han.

Erik Schaller nåede til alt held at opdage, at der var lavet sabotage mod bilen. Det skete, da han bakkede frem og tilbage foran familiens hus, da han skulle påspænde sin trailer.

»Der lød en underlig klonk-klonk-lyd, og jeg steg ud for at finde ud af, hvad det var. Og så kunne jeg se, at forhjulet sad skævt, og at alle møtrikkerne var løsnet. Og det er jo ikke sket af sig selv. Det kunne være gået helt galt, hvis vi var nået at tage af sted og komme op i fart,« siger han.

Erik Schaller anmeldte med det samme sabotagen til politiet. Ligesom han i marts omgående anmeldte de anonyme telefontrusler.

»Jeg har været aktiv i den antifascistiske bevægelse, så jeg har jo oplevet en del ting. Jeg er ikke bange, men jeg synes selvfølgelig, det her er meget ubehageligt,« siger han.

Truslerne mod Erik Schaller tidligere på året er overdraget til den tyske nationale efterretningstjeneste Staatsschutz, der bl.a. tager sig af politisk motiverede forbrydelser.

Den potentielt livsfarlige sabotage mod den danske politikers bil bliver formentlig også overdraget til efterretningstjenesten.