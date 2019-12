- Der skal ikke meget til, før det kan gå galt, advarer overlæge i forbindelse med tyveri af farlige stoffer.

Særdeles farlig medicin, der bruges til at bedøve patienter, er natten til fredag blevet stjålet fra Svendborg Sygehus.

Medicinen kan være dødelig, advarer både politi og ledende overlæge på Odense Universitetshospital (OUH) Henrik Stougaard.

- I de forkerte hænder er det livsfarligt. Det er stoffer, der skal håndteres rigtigt, siger Henrik Stougaard.

Det var sygehusets personale, der fredag morgen opdagede, at en "forholdsvis stor mængde" farlig medicin manglede. Derfor slog man alarm til politiet.

- Der er tale om tre forskellige typer medicin, siger Henrik Stougaard.

- Det ene er stærke, morfinlignende stoffer. Det andet er muskelafslappende stoffer, som man bruger til at lamme musklerne og derfor risikerer at lukke ned for vejrtrækning med. Det sidste er hjertestimulerende stoffer, forklarer han.

Alle tre typer af medicin bruges til at bedøve patienter.

- Der skal ikke ret meget til, før det kan gå galt. Det gælder alle stofferne, siger Henrik Stougaard.

Medicinen er flydende og opbevaret i ampuller. Det bliver givet til patienter intravenøst. Det vil sige, at det bliver sprøjtet ind i en persons blodåre.

Det er ikke sket før, at sygehuset har oplevet et lignende tyveri. Derfor vil der nu blive set på, om der skal ændres noget på stedet.

- Vi kigger på sikkerheden fremadrettet, siger Henrik Stougaard.

Fyns Politi har sendt en patrulje til Svendborg, hvor betjente advarer om medicinen i blandt andet misbrugsmiljøet.

- Hvis man kommer i besiddelse af den stjålne medicin, skal det naturligvis afleveres hurtigst muligt til os eller på sygehuset, skriver Fyns Politi på Twitter.

/ritzau/