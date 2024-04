Påskestemningen fik sig noget af et nøk nedaf for en gruppe passagerer i et Intercity-tog i påsken.

For da toget – den 26. marts – kørte et sted mellem Taulov og Kolding, blev det ramt af en kastet sten.

En sten, der knuste det ene lag af togruden.

Det fortæller Hans Puggaard, der den pågældende dag var lokofører på toget, ligesom DSB også selv bekræfter episoden.

»Vi kom fra Taulov mod Kolding, da min togfører kom ind og fortalte, der var nogen, som havde kastet en sten på vinduet,« siger Hans Puggaard og fortsætter:

»Passagererne var selvfølgelig chokerede, fordi det havde givet et ordentligt rabalder. Så da vi holdt i Kolding, måtte jeg foliere vinduet.«

Her ses Hans Puggaard, der var lokofører på DSB-toget, som i påsken blev ramt af en kastet sten Foto: Privatfoto Vis mere Her ses Hans Puggaard, der var lokofører på DSB-toget, som i påsken blev ramt af en kastet sten Foto: Privatfoto

Var du til stede i kupéen, eller ved du andet om sagen? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv en mail på sebj@bt.dk.

Herefter fik Hans Puggaard gelejdet passagererne ud af kupéen, da de af sikkerhedsmæssige grunde ikke måtte sidde der længere.

Hans Puggaard har været lokofører for DSB i snart 25 år, og han husker ikke at have oplevet lignende.

Informationschef hos DSB, Tony Bispeskov, lægger da heller ikke fingre imellem, da B.T. taler med ham om stenkastet.

»Det er rigtigt, at vi den 26. marts havde en hændelse, hvor der blev kastet en sten mod et Intercity-tog. Jeg vil på det kraftigste opfordre forældre til at tale med deres børn,« siger informationschefen og fortsætter:

»Vi har en teori om, at det her er meget alvorlige drengestreger, men det er en livsfarlig adfærd. Selvom ruden er bygget til meget, så kan det være livsfarligt, hvis den trænger igennem.«

Tony Bispeskov understreger, at der ikke var nogen tilskadekomne, og at der altså kun var materiel skade.

Han oplyser samtidig, at DSB har politianmeldt hændelsen.